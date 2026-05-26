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台南醫院新化分院在地人笑稱「診所」 立委會勘要助升級

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南醫院新化分院在地人稱「新化診所」，立委陳亭妃辦會勘要協助改善人力設施。圖／陳亭妃提供
台南醫院新化分院在地人稱「新化診所」，立委陳亭妃辦會勘要協助改善人力設施。圖／陳亭妃提供

立委陳亭妃今天邀集衛福部醫福會、市府衛生局等單位到衛福部台南醫院新化分院會勘「醫療服務升級」，與在地區公所、議員及里長等地方人士交流，討論偏鄉醫療資源、設備更新、護理人力及空間擴充等議題。

地方里長反映，目前仍存在看護品質參差不齊、護病比過高，硬體與軟體設備不足等問題，盼中央能持續挹注資源，逐步提升醫療層級，讓在地人笑稱的「新化診所」真正朝「新化醫院」目標邁進。

陳亭妃指出，目前醫療區內有部分農牧用地，將協調市府都發局專案協助處理地目問題，爭取興建新醫療空間所需經費，擴大醫療服務量能。

陳亭妃表示，偏鄉醫療不能忽視，中央與地方應共同投入資源，持續升級軟硬體設備，讓新化及周邊山區居民在地就能獲得完善醫療照護，不必再捨近求遠奔波到市區看病。

陳亭妃指出，目前新化分院肩負山線地區重要醫療任務，但面對高齡化與偏鄉人口需求增加，醫療量能仍有提升空間，包括偏鄉極重症患者的初期檢查、早期癌症篩檢系統建構、X光設備數位化更新及改善整體就醫環境等，都是地方關切重點。

她說，長輩多以機車作為交通工具，醫院停車空間應更貼近醫療大樓，降低長者就醫不便。另中醫診療需求逐年增加，也應規畫增設中醫診療區域，提供更完整的在地醫療服務。

護理人力不足、偏鄉醫療長期面臨護理師招募不易，陳亭妃希望中央研議提高偏鄉服務加給與相關誘因，鼓勵更多護理人才投入地方醫療體系。

她肯定新化分院推動在地培育計畫，透過企業贊助獎學金方式，協助山區弱勢學童修讀護理相關科系，再回到新化分院服務，不僅能穩定地方醫療人力，也形成善的循環。

陳亭妃強調，地方醫療升級除硬體建設，更重要的是傾聽在地民意，應加強醫院與里長、社區間溝通聯繫，並強化新興醫療服務宣傳，定期深入社區辦理健康檢查與預防醫學服務，讓醫療真正走入地方、照顧鄉親，打造更完善、更有韌性的偏鄉醫療照護體系。

台南醫院新化分院在地人稱「新化診所」，立委陳亭妃辦會勘要協助改善人力設施。圖／陳亭妃提供
台南醫院新化分院在地人稱「新化診所」，立委陳亭妃辦會勘要協助改善人力設施。圖／陳亭妃提供

陳亭妃 衛福部 偏鄉

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