棄養烏龜、經國行館存廢不明 台南永康第一美景荷花池逐漸消失

有「永康第一景」之稱的台南永康公園，昔日以「椰風荷影」聞名，但多年來荷花景觀逐漸消失，加上經國行館存廢未明，網寮遺址保存等議題，議員指，園區3座水塘且屬地下湧泉，過去荷花滿池，如今僅剩一處水塘殘存零星荷葉，池內棄養烏龜更影響荷花生長，要求市府強化跨局處整合，儘速完善解說系統與歷史導覽設施。

市長黃偉哲答詢表示，以白河的蓮花池為例，去年擴大種植到180公頃，荷花復育不是沒辦法，市府將加強3座生態池的水質改善，希望讓荷花池風華再現；至於棄養問題，除持續勸導外，也會研議協助媒合適合單位收容棄養動物。

市議員李鎮國質詢指出，永康公園曾是台南市最漂亮的公園，也是永康第一景，有其獨特的條件，包括不乾涸的三處水塘，永康公園荷花池工務局雖持續改善水質與進行復育，但成效有限。池內遭棄養烏龜數量超過200隻，導致荷花幾乎全數遭啃食破壞。他質疑，市府至今連「禁止放養烏龜及外來種」的告示牌都未設立，缺乏生態教育與管理作為。

他也指出，永康公園也是重要地理公園，所在地原為二王崙山脈的一部分，早年因高速公路工程遭開挖取土，周邊填平才形成如今的復國、復華里。此外，公園內的經國行館未來存廢未明，不能因「姓蔣」就抹滅功績，經國行館與永康公園的發展脈絡，都是地方重要記憶，應透過跨局處整合，完善現地解說系統、導覽資訊與歷史標示，提升民眾對地方文化與歷史的認識。

工務局表示，目前已規畫於其中一座生態池補植荷花，供民眾欣賞，其餘區域則採自然循環與生態平衡方式維持多樣化棲地，並定期補充水源維持水質；公園內的網寮遺址保存，工務局指出，在文化資產管理處協助下，已完成解說牌內容審查，近日將設置解說牌供民眾參閱。

文化局長黃雅玲表示，沒有聽說經國行館會廢掉；文化局補充說明，考古遺址最好的保存方式是知道它的存在後，盡量保留在現場不要去開發擾動它，這些文化題材可以提供區公所或社區團體利用社區營造計畫，結合在地資源舉辦系列走讀活動，從地方視角出發，讓民眾認識永康公園的前身（雲山農場）以及公園內的生態，參觀早期蔣經國先生曾下榻的經國行館，認識公園內史前文化遺址的意義，感受永康的深厚歷史底蘊。

永康公園內的經國行館。記者吳淑玲／攝影

永康公園內的荷花池積極復育中。圖／台南市工務局提供

永康公園內荷花池盼重現昔日風華。記者吳淑玲／攝影

永康公園內的荷花池積極復育中。圖／台南市工務局提供