南市勞工局就業徵才釋2千職缺 周六善化辦工讀現場徵才

台南市勞工局因應暑假打工及產業人力需求，今天在善化文康育樂中心舉辦「呷頭路就業徵才活動」，邀集33家廠商提供2115個工作機會包含174個暑期工讀及兼職職缺。

市府另提供125個工讀名額，訂30日周六上午9點至11點半在同地點現場報名、面試，簡章公告勞工局職訓就服中心官網https://web.tainan.gov.tw/jobtainan，活動及徵才資訊可洽(06)6330820或下載「台南工作好找APP」查詢。

今天參與徵才廠商有矽品精密工業、台灣穗高科技、緯穎智造、聯亞科技、官田鋼鐵、和昌精密、統一超商、南科贊美酒店、宏葉新技、佳和實業、天一藥廠。

勞工局長王鑫基表示7、8月份除社會新鮮人踏入職場，還有不少學生會在暑假打工，今天徵才廠商也釋出不少暑期工讀及兼職工作機會，協助在學青年工讀接觸就業環境，了解企業用人的資格條件，提早累積工作職能，企業對工讀表現優異學子也可留任，提早培育所需人才。

王鑫基說，希望勞工局辦的就業相關活動如職涯規畫研習營、公部門暑期工讀計畫等，讓異地求學畢業青年或外縣市求職者，暑期課餘時間累積工作經驗的青年學子，都能「落地台南、就業生根、過好生活」。

勞工局說，職訓就服中心設置就服台提供專人服務，今年將陸續辦理就業相關講座、職場參訪及職涯規劃研習營等活動，協助青年了解在地產業及人力需求，做好職涯規畫及就業準備。

南市勞工局今辦就業徵才釋2千職缺，周六在善化辦工讀徵才面試。圖／勞工局提供