運河旁店家林立 台南安平華平路路平完工、增3處左轉道紓解車流

台南市安平區華平路緊鄰運河，景色優美，小吃名產店林立，平常觀光遊客就很多，也是進入安平和上下班的交通要道。市府工務局將該路段（望月橋至永華路2段）配合箱涵頂板改善及原有路面下陷不平整，納入路平工程辦理改善，近期已完成改善重鋪，煥然一新。

工務局表示，華平路是安平舊城區與五期重劃區的重要交通動脈，交通流量非常大，有優化道路品質的必要性，工程改善長度921公尺、寬度18公尺，總經費950萬元，工程包括道路路基結構強化、人手孔蓋配合下地170處、增設永華路口、怡平路口及慶平路口等3處左轉專用道，舒緩尖峰車流，不僅優化路面平整且交通更順暢。

工務局說明，平整優質的道路，配合運河南岸景觀改造景致，不僅營造出舒適、美觀且引以為傲的慢活居住環境，更吸引更多遊客與市民駐足，帶動安平店家的商業發展，繁榮地方經濟。

台南安平區華平路優化路平完成，並增設三處左轉專用道。圖／台南市工務局提供

台南安平區華平路優化路平完成，並增設三處左轉專用道。圖／台南市工務局提供

台南安平區華平路優化路平完成，並增設三處左轉專用道。圖／台南市工務局提供