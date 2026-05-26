亞太棒球場散場民營停車場「繳費塞車」惹民怨 交通局出手了

中職統一獅在亞太棒球場主場開打後，場場吸引爆滿球迷進場，不過球迷散場後的停車亂象也引發抱怨。台南市交通局近日接獲民眾反映，亞太棒球場周邊民營「和館停車場」出場動線不佳，加上繳費機、柵欄機頻頻異常，導致不少民眾觀賽後卡在停車場內，離場時間大幅拉長。

交通局表示，已主動與停車場業者城市車旅協調，要求限期查明並改善停車管理系統故障問題，同時提升停車場網路訊號強度與涵蓋範圍，避免因訊號不穩影響電子支付。

交通局指出，業者後續也將增設QR Code繳費告示，並加強宣導無感支付綁定方式，讓民眾可直接線上付款，減少散場時集中排隊繳費情形，加快車流消化速度。

此外，為改善散場壅塞問題，交通局已協調業者在環館北路增設出口匝道與柵欄機，藉由增加出口分流，縮短車輛排隊時間；同時也要求重新調整停車格位配置與場內動線，希望提升整體出場效率。

交通局表示，後續將依權責協助審查停車場營運變更申請，確認新動線配置符合法規與安全需求，盼盡速完成改善，避免停車問題影響球迷觀賽體驗。