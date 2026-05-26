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畫家莊玉明捐百萬畫作 助音樂家同學曾維民圓音樂劇巡演夢

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義藝文界傳佳話。畫家莊玉明挺老同學、音樂家曾維民，籌辦2027年民歌音樂劇「光陰的故事」全台巡演，號召14位藝術家共同舉辦「捐款贈畫，音樂圓夢」藝術公益展。圖為嘉義民歌合唱團獻唱。圖／取自嘉義民歌合唱團臉書
嘉義藝文界傳佳話。畫家莊玉明挺老同學、音樂家曾維民，籌辦2027年民歌音樂劇「光陰的故事」全台巡演，號召14位藝術家共同舉辦「捐款贈畫，音樂圓夢」藝術公益展。圖為嘉義民歌合唱團獻唱。圖／取自嘉義民歌合唱團臉書

嘉義藝文界傳佳話。畫家莊玉明挺老同學、音樂家曾維民，籌辦2027年民歌音樂劇「光陰的故事」全台巡演，號召14位藝術家共同舉辦「捐款贈畫，音樂圓夢」藝術公益展。其中，莊玉明捐出百號油畫作品「水圳旁」，獲台中建築師吳六合夫妻百萬元典藏，成為藝文界佳話，為巡演募資拋磚引玉。

「光陰的故事-藝術公益展覽會」，定29日至31日在鈺通大飯店1樓大廳登場，31日中午12時在飯店2樓舉辦表演餐會。活動結合藝術展覽與音樂演出，希望透過藝文力量支持嘉義民歌合唱團巡演計畫。

莊玉明與曾維民是1977年至1982年間，就讀嘉義師專（現為國立嘉義大學）隔壁班同學，當年同為學校合唱團成員，近半世紀情誼深厚。2人畢業後分別投入繪畫與音樂領域，藝文界深耕有成。曾維民推廣合唱與民歌音樂，曾帶領傀儡戲團下鄉巡演，投入樂齡音樂教育。率領嘉義民歌合唱團打造劇場版「光陰的故事」。

明年巡演台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄等地音樂廳。演出除採360度旋轉舞台布景設計，突破傳統舞台形式外，未來演出盈餘提撥40%捐助弱勢團體，邀請失智長者走進音樂廳，藉熟悉校園民歌旋律，喚起美好記憶。

面對龐大演出經費，莊玉明號召藝術界好友共襄盛舉，參與藝術家14位提供34幅畫作，包括鄭炳煌、王德合、鄭弘國、江添富、黃美賢、歐志成、張益源、劉婷瑟、蕭惠禎、張文靜、林慧茹、詹珳淇及賴韋廷等。展覽會除介紹參展畫家與捐贈的企業主外，嘉義民歌合唱團將獻唱曾維民老師編曲校園民歌–橄欖樹組曲、小雨中的回憶及音樂劇的主題曲光陰的故事等的曲子。這場「光陰的故事藝術公益展覽會」活動只是開始，後續還有很多相關的活動，如合唱團快閃演出，傀儡戲偶義賣等等，請嘉義地區的觀眾拭目以待。

莊玉明捐出百號油畫作品「水圳旁」，是2020年創作的油畫，以濃厚台灣農村意象描繪家鄉景致，畫中「飛天農夫」風格帶有超現實色彩，被認為帶有法國藝術家 Marc Chagall 作品神韻。台中建築師吳六合夫妻欣賞後，決定以百萬元支持嘉義民歌合唱團，典藏畫作，盼帶動更多藝文人士響應。

嘉義藝文界傳佳話。畫家莊玉明挺老同學、音樂家曾維民，籌辦2027年民歌音樂劇「光陰的故事」全台巡演，號召14位藝術家共同舉辦「捐款贈畫，音樂圓夢」藝術公益展。圖／取自嘉義民歌合唱團臉書
嘉義藝文界傳佳話。畫家莊玉明挺老同學、音樂家曾維民，籌辦2027年民歌音樂劇「光陰的故事」全台巡演，號召14位藝術家共同舉辦「捐款贈畫，音樂圓夢」藝術公益展。圖／取自嘉義民歌合唱團臉書

嘉義藝文界傳佳話。畫家莊玉明挺老同學、音樂家曾維民，籌辦2027年民歌音樂劇「光陰的故事」全台巡演，號召14位藝術家共同舉辦「捐款贈畫，音樂圓夢」藝術公益展。其中，莊玉明捐出百號油畫作品「水圳旁」，獲台中建築師吳六合夫妻百萬元典藏，成為藝文界佳話，為巡演募資拋磚引玉。圖／取自嘉義民歌合唱團臉書
嘉義藝文界傳佳話。畫家莊玉明挺老同學、音樂家曾維民，籌辦2027年民歌音樂劇「光陰的故事」全台巡演，號召14位藝術家共同舉辦「捐款贈畫，音樂圓夢」藝術公益展。其中，莊玉明捐出百號油畫作品「水圳旁」，獲台中建築師吳六合夫妻百萬元典藏，成為藝文界佳話，為巡演募資拋磚引玉。圖／取自嘉義民歌合唱團臉書

畫家莊玉明（右）與音樂家曾維民（右）是1977年至1982年間，就讀嘉義師專（現為國立嘉義大學）隔壁班同學，當年同為學校合唱團成員，近半世紀情誼深厚。2人畢業後分別投入繪畫與音樂領域，藝文界深耕有成。圖／取自嘉義民歌合唱團臉書
畫家莊玉明（右）與音樂家曾維民（右）是1977年至1982年間，就讀嘉義師專（現為國立嘉義大學）隔壁班同學，當年同為學校合唱團成員，近半世紀情誼深厚。2人畢業後分別投入繪畫與音樂領域，藝文界深耕有成。圖／取自嘉義民歌合唱團臉書

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