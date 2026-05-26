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台灣版畫藝術家謝省民辭世 病中赴梵蒂岡辦展把信仰與台灣帶向世界

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
去年，謝省民在外交部安排下，受邀赴義大利羅馬梵蒂岡，參與天主教禧年藝術活動「Goria光榮頌」及「Hope台灣藝術展」，展出30件版畫作品。他將台灣民俗符號與天主教圖像巧妙結合，呈現跨文化、跨宗教對話，獲得高度關注。記者魯永明／翻攝
去年，謝省民在外交部安排下，受邀赴義大利羅馬梵蒂岡，參與天主教禧年藝術活動「Goria光榮頌」及「Hope台灣藝術展」，展出30件版畫作品。他將台灣民俗符號與天主教圖像巧妙結合，呈現跨文化、跨宗教對話，獲得高度關注。記者魯永明／翻攝

定居嘉義市知名藝術家、設計教育家謝省民，24日凌晨辭世，享年68歲。家屬發布訃聞，6月4日上午在天主教台中市法蒂瑪聖母堂舉行殯葬彌撒告別式。家人說，「謝省民安詳離世，深信天主已接納這位虔誠僕人，靈魂安息主懷」。

天主教虔誠教友謝省民，生前長期投入藝術創作與設計教育，曾任教後壁高中美工科、國立雲科大視覺傳達設計系及亞洲大學視覺傳達設計學系，培育無數設計人才，在台灣視覺傳達設計教育界具有重要地位。他更以融合天主教信仰、台灣民俗文化、原住民元素與社會議題的版畫創作聞名，4度獲得國立台灣美術館版印年畫首獎。

去年，謝省民在外交部安排下，受邀赴義大利羅馬梵蒂岡，參與天主教禧年藝術活動「Goria光榮頌」及「Hope台灣藝術展」，展出30件版畫作品。他將台灣民俗符號與天主教圖像巧妙結合，呈現跨文化、跨宗教對話，獲得高度關注。他當時表示，希望推動「台灣聖經圖像學」，讓信仰在台灣土地真正扎根，也讓世界看見台灣文化與宗教融合的創意與溫度。

謝省民妻子透露，丈夫2年多前確診攝護腺癌，病痛期間由妻兒陪同赴梵蒂岡參展，完成他心中重要使命。今年2月退休後接受治療持續創作，未料病情惡化，癌細胞轉移至骨頭及肝臟，最終病逝。

亞洲大學講座教授林磐聳24日清晨向學生與友人發布訊息悼念表示，謝省民「從此無病無痛、無憂在天國藝術創作」，並讚揚他一生致力於將宗教信仰融入台灣文化藝術，形成獨樹一格創作風格。林磐聳也分享，謝省民臨終前在醫院治療期間，仍將病房醫療設施、阿里山意象與音樂元素繪製明信片，「可謂令人動容的生命之作」。

林磐聳另提及，去年12月「IDC設計戰國策」頒獎典禮後，謝省民仍參與國際設計競賽與人才培育交流活動，未料相隔1年半天人永隔。他引用弘一法師《志別詩》：「我到為植種，我行花未開；豈無佳色在，留待後人來。」形容謝省民對台灣設計教育留下深遠影響。

嘉市文化局前局長盧怡君發文哀悼，謝省民長年熱心投入嘉義文化與設計教育，曾擔任「嘉義．夏設計」國際設計工作坊與論壇主持人，把國際設計觀點帶入嘉義，持續支持在地年輕設計人才。她回憶，雙方因亞洲大學專案合作結緣多年，「謝老師始終關懷後輩、樂於提攜，是溫暖而堅定的長者」。

謝老師不僅是虔誠天主教徒，也是風格鮮明、極具特色的藝術創作者。他長期將天主教信仰結合台灣民俗文化、原住民族元素與社會關懷議題，透過版畫、視覺藝術及宗教藝術創作，發展出獨具辨識度的藝術語言。其作品曾四度獲得國立臺灣美術館版印年畫首獎肯定，去年更受外交部邀請赴梵蒂岡舉辦個展，將台灣藝術創作的文化底蘊與信仰精神推向國際。

盧怡君表示，謝省民辭世，不僅是嘉義文化界的損失，也是台灣設計教育與藝術創作領域的重要缺憾，但他留下藝術作品、教育理念與信仰精神，將持續成為嘉義文化記憶中珍貴的一部分。

定居嘉義市知名藝術家、設計教育家謝省民，24日凌晨辭世，享年68歲。家屬發布訃聞，6月4日上午在天主教台中市法蒂瑪聖母堂舉行殯葬彌撒告別式。家人說，「謝省民安詳離世，深信天主已接納這位虔誠僕人，靈魂安息主懷」。記者魯永明／翻攝
定居嘉義市知名藝術家、設計教育家謝省民，24日凌晨辭世，享年68歲。家屬發布訃聞，6月4日上午在天主教台中市法蒂瑪聖母堂舉行殯葬彌撒告別式。家人說，「謝省民安詳離世，深信天主已接納這位虔誠僕人，靈魂安息主懷」。記者魯永明／翻攝

去年，謝省民在外交部安排下，受邀赴義大利羅馬梵蒂岡，參與天主教禧年藝術活動「Goria光榮頌」及「Hope台灣藝術展」，展出30件版畫作品。他將台灣民俗符號與天主教圖像巧妙結合，呈現跨文化、跨宗教對話，獲得高度關注。記者魯永明／翻攝
去年，謝省民在外交部安排下，受邀赴義大利羅馬梵蒂岡，參與天主教禧年藝術活動「Goria光榮頌」及「Hope台灣藝術展」，展出30件版畫作品。他將台灣民俗符號與天主教圖像巧妙結合，呈現跨文化、跨宗教對話，獲得高度關注。記者魯永明／翻攝

定居嘉義市知名藝術家、設計教育家謝省民（右），24日凌晨辭世，生前與台師大校友嘉市長黃敏惠（中）嘉市文化局前局長盧怡君（左）好交情。圖／盧怡君提供
定居嘉義市知名藝術家、設計教育家謝省民（右），24日凌晨辭世，生前與台師大校友嘉市長黃敏惠（中）嘉市文化局前局長盧怡君（左）好交情。圖／盧怡君提供

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