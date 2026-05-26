許家彰談綠色轉型 延續奇美幸福企業

奇美集團創辦人許文龍獨子許家彰十三日接奇美實業董事長，上任後昨首次受訪，談經營理念與「綠色轉型」，宣示奇美不但要走得更遠，身為用水用電碳排大戶更要做到水電自給自足，讓最挑剔碳排的客戶都能接受。

許家彰從小就看著父親許文龍在家裡廚房做化學實驗，身兼導師的父親帶著他走遍奇美集團各廠區、研發部門，到國內外參加活動、面對客戶，而他就讀建築與化工無關，畢業受安排到日本三菱商事在日本、加拿大分社歷練，二○○一年參與新視代科技（奇美家電）經營。

許家彰認為，家電和石化業都早已是紅海市場，奇美除相關石化原料產能，更在醫療、車用半導體相關周邊製品因應需求客製化，從最大量產衍生多角化、優化產品，並進一步落實ＥＳＧ綠色轉型，包括加入全球可再生塑膠供應鏈，提供可再生利用的聚碳酸酯ＰＣ材料。

石化業是用水用電碳排放大戶，他指出，奇美二○○七年開始推動節能減碳，每年碳排放從一百萬公噸，去年已經降到四十萬公噸，廿年來減碳超過五百萬公噸，用電包括汽電共生、太陽能發電廠，近半年已達到八成自給自足、再生水使用也逐漸接近九成。

許家彰笑稱，沒有辦法像父親那樣子有足夠能力「兩天工作、五天釣魚」，但是一定會延續奇美的幸福企業使命與精神，讓員工發揮所長最大潛力，兼顧工作與生活。