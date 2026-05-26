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百里侯爭霸／藍白共推 張啓楷：產經升級嘉市 延續光榮

聯合報／ 記者魯永明李宗祐林伯驊／專訪
民眾黨嘉市長參選人張啓楷（圖）接受聯合報專訪時表示，他會延續黃敏惠政見建設嘉義。記者黃仲裕／攝影
民眾黨嘉市長參選人張啓楷（圖）接受聯合報專訪時表示，他會延續黃敏惠政見建設嘉義。記者黃仲裕／攝影

藍白共推的民眾黨前立委張啓楷參選嘉義市長，挑戰民進黨立委王美惠，張啓楷接受聯合報專訪表示，市長黃敏惠表態力挺他，有極大定錨效應，他提出嘉市轉變「產經升級城市」，讓選民在「新政治思維」與「傳統地方政治」之間選擇。

「我根在嘉義、一直在嘉，會延續光榮、不能倒退」張啓楷說，自己父親與黃市長的父親黃永欽早年即相識，這份情誼延續至今，過去卅年雖在台北媒體界深耕，心從未離開過嘉義，多數家人住嘉市、他幾乎每周都要回嘉市，兩年前上任不分區立委，更明確定位為嘉市的立委。

民眾黨內傳出質疑黃敏惠未積極輔選，張啓楷直言，藍白合早就是現在進行式，他擔任立委不久，就帶辦公室成員拜訪黃敏惠市長團隊，極力配合黃市長力爭嘉市的建設和預算。

藍白合民調結果公布後，黃市長第一時間錄影片公開力挺，並在市議會開議前向黨籍議員、基層幹部請託「嘉市藍白合張啓楷一定要贏」，形成超越黨派的團結氣勢，政治上定錨效應幫助極大。

未來施政主軸，張啓楷提出「幸福延續、城市升級」，他說，最重要的是承續黃敏惠的市政和光榮，也努力從消費城市轉向產經升級城市，會完整接收並推動黃市府團隊的「十大旗艦計畫」，在經濟面，加速北港路兩側的開發，打造為結合高科技、物流與智慧醫療的綜合產業園區，另，推出「商圈二加四計畫」，以原有的文化路與二路商圈，再增設四個特色商圈。

在交通領域，張啓楷主張中央應全額負擔「嘉義輕軌」的建設費用，並興建市區北邊快速道路、東區聯絡道以紓解車流。

社福方面，他提出「全方位照顧計畫」，全額、不排富補助六十五歲以上長輩健保費，敬老卡擴大功能至門診掛號、計程車使用，針對下一代，推動「未來帳戶」政策，小孩出生即由政府存入五萬元，並每年遞增；他也承諾興建更多可負擔住宅，優先提供新婚及育兒家庭。

對手立委王美惠深耕在地，張啓楷認為，根據民調分析，自己在青年族群及東區展現出優勢，因看重他卅年媒體專業帶來的溝通能力和財經思維，與過去傳統的政治動員模式大相逕庭，不過選民對自己「認識不夠」急需突破，將持續深入基層，擴散新政治的火種。

張啓楷 嘉義 王美惠

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