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虛擬實境「屋頂作業危害」 台南勞工局讓大專生體驗職場風險

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市勞工局舉辦大專院校工安防災虛擬實境體感教育活動。圖／勞工局提供
台南市勞工局舉辦大專院校工安防災虛擬實境體感教育活動。圖／勞工局提供

台南市政府勞工局今天在南科路竹職業安全防災模擬訓練中心辦理「職安文化向下扎根－校園工安體感活動」，邀請中華醫事大學90名學生體驗沉浸式XR科技與互動式模擬訓練，感受職場潛在危害情境，提前建立正確職場安全觀念，提升自我防護能力。

勞工局表示，活動透過XR虛擬實境科技與體感設備，讓學生體驗「屋頂作業危害」、「高空工作車危害」、「堆高機危害體」及「高架作業危害」等體感，講師現場同步解說，參與學員體驗高處墜落、感電、物體飛落、機械碰撞及翻覆等危害情境、了解相關危害預防重點。求學階段即以「沈浸式體驗」先建立正確工作安全意識，能為未來安全職場生涯打下基礎。

局長王鑫基表示，青年學子未來投入職場可能接觸營造、製造、物流及設備維護等高風險工作，缺乏危害辨識與安全觀念容易發生職業災害，職安教育向下扎根格外重要。

職安健康處長李炫昌說，許多職業災害往往肇因一時疏忽或缺乏正確安全觀念，希望此次沉浸式體感教育訓練，讓青年學子在進入職場前，即能建立危害辨識及防災觀念，從校園扎根，讓同學們能夠更瞭解「職場安全」的重要，未來進入職場才能更安全工作。有相關問題歡迎打電話06-2150806詢問。

台南市勞工局舉辦大專院校工安防災虛擬實境體感教育活動。圖／勞工局提供
台南市勞工局舉辦大專院校工安防災虛擬實境體感教育活動。圖／勞工局提供

台南市勞工局舉辦大專院校工安防災虛擬實境體感教育活動。圖／勞工局提供
台南市勞工局舉辦大專院校工安防災虛擬實境體感教育活動。圖／勞工局提供

台南市勞工局舉辦大專院校工安防災虛擬實境體感教育活動。圖／勞工局提供
台南市勞工局舉辦大專院校工安防災虛擬實境體感教育活動。圖／勞工局提供

台南市勞工局舉辦大專院校工安防災虛擬實境體感教育活動。圖／勞工局提供
台南市勞工局舉辦大專院校工安防災虛擬實境體感教育活動。圖／勞工局提供

台南市勞工局舉辦大專院校工安防災虛擬實境體感教育活動。圖／勞工局提供
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