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嘉義縣府核定太保市2026年總預算 歷經7個月僵局終於重回正軌

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
太保市歷經7個月的預算僵局正式落幕，左起代表蔡聰敏、周玉岸、朱聰麟、吳宏哲、葉千田。圖／太保市公所提供
太保市歷經7個月的預算僵局正式落幕，左起代表蔡聰敏、周玉岸、朱聰麟、吳宏哲、葉千田。圖／太保市公所提供

嘉義縣太保市歷經7個月的預算僵局正式落幕，縣府於5月22日核定太保市2026年度總預算案，讓市政建設與市民福利得以持續推動。太保市長鄭淑分表示，感謝縣府團隊依法行政，維持地方制度正常運作，公所團隊將全力投入各項建設與公共服務。

太保市2026年度總預算案歷經2025年11月的定期會，以及今年1月、3月的臨時會，加上4月縣府召開的協商會議，共歷經4次會議。由於代表會6名代表皆主張拒審預算，最終由嘉義縣政府依「地方制度法」進行核定，讓預算回到制度正常運作的軌道。

鄭淑分表示，公所長期面對與代表會的緊張關係，從總預算審查、災後復原經費，到3000元振興金政策推動，往往都需歷經數月的協調與溝通。這段期間公所團隊承受相當大的壓力，但仍堅守崗位持續推動行政工作，路不是等出來的，而是一步一步走出來的。

鄭淑分表示，縣長翁章梁及縣府團隊在協商與核定過程中，站在地方治理與市民福祉角度協助維持制度運作。縣議會議長張明達、議員黃榮利、詹琬蓁及多名議員，在議會持續關心太保市總預算案進度，並多次公開質詢與協調。

鄭淑分表示，代表蔡聰敏、吳宏哲、朱聰麟、葉千田及周玉岸，始終站在市民立場支持市政推動。公所未來將持續珍惜每一分預算，以務實態度推動市政、強化基礎建設，讓太保在城市轉型道路上穩健前進。

太保市長鄭淑分感謝縣府團隊依法行政，維持地方制度正常運作，公所團隊將全力投入各項建設與公共服務。圖／太保市公所提供
太保市長鄭淑分感謝縣府團隊依法行政，維持地方制度正常運作，公所團隊將全力投入各項建設與公共服務。圖／太保市公所提供

嘉義 地方制度法

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