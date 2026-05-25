嘉市府啟動嘉有大廚系列活動 6月起三大健康飲食計畫吃出健康

嘉義市衛生局社區營養推廣中心今天舉辦「嘉有大廚系列活動」啟動儀式，市長黃敏惠表示，20至64歲民眾代謝症候群盛行率達24.8%，等於每4人就有1人罹患，突顯預防工作重要性，因此自6月至10月推出三大健康飲食活動，結合50家合作店家，透過傳統市場、餐廳及食農教育，邀請市民吃出健康好生活。

衛生局長廖育瑋表示，今年活動由社區營養師團隊規畫，以「從外食到餐桌」為主軸，結合在地餐飲、傳統市場與家庭料理，循序引導市民落實健康飲食，並鼓勵全家參與，營造有支持力的生活環境。

活動首部曲「全嘉購營養」於6月1日至8月31日開跑，民眾至50家合作店家購買指定「均衡餐點」，每份可獲1張序號抽獎券，掃描 QR Code 登錄即可抽獎，獎項總價值超過10萬元，預計9月抽出179名幸運者，以健康地圖專屬餐券回饋在地優良餐飲業者。

二部曲「跟著營養師迺菜市」於6至10月規劃8場次，由營養師帶領市民走入傳統市場、量販店及果菜市場，在採買中學習挑選當季蔬果、辨識食品標示與營養搭配。其中3場次結合建設處食農教育推廣計畫，推廣「地產地消」，並有城隍廟支持東市場導覽，更邀請米其林三星主廚與新悦花園酒店主廚示範料理。

壓軸三部曲「全嘉灶咖出好料」廚藝競賽於10月17日舉行，邀請親友組隊，2至3人即可參加，運用「我的餐盤」黃金比例與低油、低鹽、低糖原則製作均衡料理，將營養識能轉化為家庭餐桌實踐力。活動詳情可至官網查詢。