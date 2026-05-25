嘉縣議員關心山區警力與監視器 縣長翁章梁允通盤檢討

中埔分局與竹崎分局是嘉義縣山區主要分局。縣議員莊竣傑今天在議會定期會針對兩分局警力缺額嚴重、毒駕氾濫，以及監視器編列預算不足等山區治安破口提出質詢。縣長翁章梁表示，已請警察局全面檢討監視系統，在兼顧治安與人權下，針對必要裝設的逃逸路口進行通盤規畫。

莊竣傑關心選區內中埔及竹崎警分局的現有警力編制。警察局長古瑞麟表示，竹崎分局配置187人，現有169人，缺額18名；中埔分局配置126人，現有110人，缺額16名，兩分局共缺少34名警力。

針對近年引發社會關注的毒駕問題，莊竣傑表示，毒駕不同於酒駕，許多吸毒者已成習慣，一出門就對大眾安全造成嚴重威脅，警察同仁執勤非常辛苦，期待未來能透過獎金或福利提高警力待遇，並建議局長向中央爭取修法重罰。古瑞麟表示，中央行政院、內政部及警政署日前已針對毒駕問題提出最新看法，強調將從源頭管理、連作處罰及修法等層面進行跨部會檢討。

此外，莊竣傑表示，地方政府留有75%的交通違規罰鍰收入，但嘉義縣今年僅編列400萬元監視器預算。古瑞麟說明，目前一組4個鏡頭的監視系統費用約需28萬元。莊峻傑認為監視器對地方治安及破案至關重要，呼籲縣府應設法調度資金爭取裝設。

翁章梁對此表示，已請警察局全面檢討監視系統，這涉及辦案與治安需求，但同時也需兼顧人權，不能讓縣民感覺隨時被追蹤。未來針對重要治安路口會優先檢討裝設，若有必要，縣府定會支持預算，並逐步規畫導入AI車牌辨識等科技執法。