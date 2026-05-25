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獼猴提早採收玉荷包咖啡 嘉縣議員調侃咖啡價高因猴子採收多

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣議員莊峻傑質詢獼猴與浪犬衝突，縣府農業處長許彰敏表示持續精進源頭管理。圖／翻攝畫面
嘉義縣議員莊峻傑質詢獼猴與浪犬衝突，縣府農業處長許彰敏表示持續精進源頭管理。圖／翻攝畫面

嘉義縣內浪犬往阿里山等山區遷移，加上台灣獼猴頻繁侵擾農作，衝突日益顯著，不僅影響人身安全，也對高經濟作物造成嚴重危害。議員莊峻傑今天在質詢時對農業處推動的自治條例成效表達關心，除了建議將浪犬訓練為工作犬，也針對獼猴危害提出應採取撲殺等激烈方式，達到「殺雞儆猴」的效果才能有效防治。

農業處長許彰敏表示，目前針對浪犬衝突已從源頭管理做起，落實飼主責任、絕育及登記，今年至今已完成600多件絕育與源頭管理。針對議員建議，許彰敏表示目前已有與專家配合訓練適合的犬隻，例如協助守護山區果園的看護犬，未來浪犬管理如果有更好的方式處內都會嘗試去做。

莊峻傑也提到台灣獼猴危害農作物日益嚴重，並舉例表示，現在荔枝玉荷包、黃金果等作物，每當農民還沒採收，猴子就已經提早幫忙「採收」並先行試吃，連咖啡都遭殃。莊峻傑調侃，大家都說現在咖啡價格很好，是因為產量變少，其實是被猴子採收了不少。莊峻傑說，猴子相當聰明，如果只是用鞭炮嚇牠，牠只會從東邊逃到西邊，根本不怕，必須讓猴子看到同伴死在現場，「殺雞儆猴」才會嚇到不敢再來。

對此許彰敏表示，立法委員蔡易餘日前已在竹崎公所召開獼猴防治會議研議作為，農業處本周也已向中央爭取。目前研議方向包含採取獵捕大隊的方式，但程序較為繁瑣，部分細節仍需簡化，另外也正與中央討論，研議是否能將獼猴侵害農作物納入天然災害救助。

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