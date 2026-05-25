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雲林獨立書店再少一間！老字號「田納西」將歇業 讀者湧入搶買回憶

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
陪伴地方28年的斗六市老字號獨立書店「田納西書店」，也宣布將營業至5月29日畫下句點。消息曝光後，引發地方讀者不捨，連日來不少民眾特地前往買書。記者陳雅玲／攝影
陪伴地方28年的斗六市老字號獨立書店「田納西書店」，也宣布將營業至5月29日畫下句點。消息曝光後，引發地方讀者不捨，連日來不少民眾特地前往買書。記者陳雅玲／攝影

雲林縣再有一家獨立書店走入歷史。繼去年虎尾知名獨立書店「虎尾厝」結束營業後，位於斗六市、陪伴地方28年的老字號獨立書店「田納西書店」，也宣布將營業至5月29日畫下句點。消息曝光後，引發地方讀者不捨，連日來不少民眾特地前往買書、拍照留念，只為再看這間充滿回憶的書店最後一眼。

田納西書店日前在臉書公告歇業消息，並同步推出結束營運特賣活動，提醒持有禮券的民眾儘速使用，感性寫下「這是能在田納西書店買到回憶的最後機會了」。貼文曝光後，吸引大批網友留言感嘆，「陪伴斗六人成長的人文書堂要消失了」、「雲林又少了一間有溫度的書店」、「號稱10萬人口的市鎮，撐不起一間書店」。

田納西書店創立於1998年，至今已有28年歷史，目前由第二代店長廖婉雯接手經營，過去也曾獲選為雲林縣特色店家。廖婉雯表示，書店全盛時期擁有兩層樓、超過250坪空間，隨著閱讀習慣改變與網路購物興起，實體書店經營愈發艱困，期間歷經兩次轉型，規模也一次比一次縮小，如今第三代店型已經營8年，但始終難擺脫長期虧損困境。

她坦言，近年進店買書的消費者越來越少，即使努力調整經營方向、轉型求生，仍難敵時代洪流，最終只能忍痛做出歇業決定。

隨著歇業消息傳開，近日不少民眾陸續湧入書店消費，假日更出現久違人潮。看著店內再度熱鬧起來，廖婉雯也不禁感慨，「好像真的要等到失去了，大家才想挽留些什麼。」

陪伴地方近30年的田納西書店即將熄燈，也讓不少愛書人感嘆，在數位閱讀與電商衝擊下，實體書店正一間一間消失。

陪伴地方28年的斗六市老字號獨立書店「田納西書店」，也宣布將營業至5月29日畫下句點。消息曝光後，引發地方讀者不捨，連日來不少民眾特地前往買書。記者陳雅玲／攝影
陪伴地方28年的斗六市老字號獨立書店「田納西書店」，也宣布將營業至5月29日畫下句點。消息曝光後，引發地方讀者不捨，連日來不少民眾特地前往買書。記者陳雅玲／攝影

陪伴地方28年的斗六市老字號獨立書店「田納西書店」，也宣布將營業至5月29日畫下句點。消息曝光後，引發地方讀者不捨，連日來不少民眾特地前往買書。記者陳雅玲／攝影
陪伴地方28年的斗六市老字號獨立書店「田納西書店」，也宣布將營業至5月29日畫下句點。消息曝光後，引發地方讀者不捨，連日來不少民眾特地前往買書。記者陳雅玲／攝影

陪伴地方28年的斗六市老字號獨立書店「田納西書店」，也宣布將營業至5月29日畫下句點。消息曝光後，引發地方讀者不捨，連日來不少民眾特地前往買書。記者陳雅玲／攝影
陪伴地方28年的斗六市老字號獨立書店「田納西書店」，也宣布將營業至5月29日畫下句點。消息曝光後，引發地方讀者不捨，連日來不少民眾特地前往買書。記者陳雅玲／攝影

田納西書店日前在臉書公告歇業消息，並同步推出結束營運特賣活動，店長廖婉雯表示，書店長期虧損，只能忍痛歇業。記者陳雅玲／攝影
田納西書店日前在臉書公告歇業消息，並同步推出結束營運特賣活動，店長廖婉雯表示，書店長期虧損，只能忍痛歇業。記者陳雅玲／攝影

斗六 獨立書店 雲林

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