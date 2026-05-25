故宮大道台積電施工周邊交通混亂 嘉縣議員詹琬蓁促改善

嘉義縣議員詹琬蓁今天在定期會質詢中表示，接獲多名民眾陳情，指出故宮大道一帶因台積電工程施工，周邊交通非常混亂。許多外包商為了節省待轉時間，集體出現逆向或騎機車穿越斑馬線進入停車場的亂象，不僅讓順向騎士飽受驚嚇，也嚴重影響周邊道路的損壞度與交通順暢度，雖然曾在5月初向水上分局反應，但目前狀況仍未改善。

詹琬蓁在議會現場播放民眾於5月21日拍攝的陳情照片，畫面顯示大批機車直接違規行駛在斑馬線上。詹琬蓁指出，許多原本可以迴轉或轉彎的大路口，為了配合台積電工程而遭到阻擋，導致機車族為了求快而集體違規。

對此，建設處長郭良江表示會前去了解狀況，並說明目前台積電的出入口為臨時性，未來還會有永久出入口，南邊也有相關規畫。

詹琬蓁說，縣府為了配合大型企業發展，在水電與各方面都全力積極配合，但面對在地縣民居住已久的交通問題，卻常用檢討、規畫等理由推託，這對縣民情何以堪。詹琬蓁並指出，5月18日在東西向快速道路上也發生2起事故造成大塞車，顯示嘉義縣交通已因大型企業進駐而造成瓶頸，要求警察局與水上分局針對外包廠商加強勸導，敦促其遵守交通規則，避免發生車禍。