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雲林公糧運費補助 2027年自0.3元增為1.2元
雲林縣長張麗善今天說，數十年未調的公糧運費補助，2027年起從每公斤新台幣0.3元調高到1.2元，展現照顧農民、支持農業發展決心。
雲林縣政府農業處上午舉辦記者會，由張麗善主持，雲林縣議會議長黃凱、雲林農會總幹事陳志揚與雲林縣米穀公會理事長林俊谷等出席。
張麗善表示，近年國際原物料價格波動、油價上漲及人工成本增加等，肥料、農藥、燃油、農機與工資等生產成本持續攀升，農民經營壓力日益沉重，府會有調漲補助共識，縣府著手編列經費獲議會支持。
農民謝志坪說，補助增加後，1分地1期可多500餘元，大約可買1包肥料。
據農業處調查，各縣市公糧運費補助每公斤約在0.3元到0.8元間；雲林每年超過1.2萬人繳交公糧，預估2027年繳交量7萬4000公噸，縣府將編列約8800萬元經費。
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