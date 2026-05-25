雲林公糧運費補助 2027年自0.3元增為1.2元

嘉義縣議員詹琬蓁今天在定期會質詢中表示，接獲多名民眾陳情，指出故宮大道一帶因台積電工程施工，周邊交通非常混亂。許多外包商為了節省待轉時間，集體出現逆向或騎機車穿越斑馬線進入停車場的亂象，不僅讓順向騎士飽受驚嚇，也嚴重影響周邊道路的損壞度與交通順暢度，雖然曾在5月初向水上分局反應，但目前狀況仍未改善。

2026-05-25 13:33