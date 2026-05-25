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台南首座社宅與停車場共構！北門小東公有停車場344車位今啟用

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南北門小東地下停車場今起開放營運使用，紓解台南火車站周邊停車需求。圖／南市交通局提供
台南北門小東地下停車場今起開放營運使用，紓解台南火車站周邊停車需求。圖／南市交通局提供

台南火車站周邊長期停車需求高，為改善停車環境並紓解交通壓力，南市府交通局利用中央前瞻建設計畫補助興建的「北門小東地下停車場」，今天啟用，提供344席汽車停車位，成為台南火車站周邊重要停車轉乘設施，也是台南第7座完工啟用的前瞻計畫停車場。

交通局表示，北門小東地下停車場設置在北區「宜居小東」社會住宅地下1至3樓，出入口位於北門路、正對台南公園，鄰近台南火車站、成大醫院及北門路商圈，屬於停車需求高度集中的區域；此案也是台南首座與社會住宅合併開發公有地下停車場，白天可供民眾通勤、洽公、就醫及購物停車，夜間則提供社宅住戶停放使用。

交通局指出，該工程由中央前瞻計畫補助，市府並自籌經費，總工程款約2.87億元，配合社會住宅新建同步開發地下停車空間，共設置344席汽車停車格，未來委外營運廠商也將建置34席電動車充電樁，並導入車牌辨識、智慧繳費機及多元支付系統，提升停車便利性。

交通局強調，市府近年積極擴增停車供給，目前已獲中央核定補助新建13座立體停車場，分布於8個行政區，可增加3842席汽車與2138席機車停車空間，包括西門健康、水萍塭公園、正生公園、青年路、成德里、文化中心及北門小東等7座停車場已陸續啟用，並全面導入智慧停管系統，民眾可透過APP即時查詢剩餘車位及充電樁使用情況。

台南北門小東地下停車場今起開放營運使用，紓解台南火車站周邊停車需求。圖／南市交通局提供
台南北門小東地下停車場今起開放營運使用，紓解台南火車站周邊停車需求。圖／南市交通局提供

停車場 台南 火車站

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