解鎖安中路水患最後拼圖 南市闢安南區2座地下滯洪池

解鎖安中路水患最後一塊拼圖，台南市政府成功爭取中央經費9000萬元，將於大愛及頂好2座公園自建地下滯洪池，完工後預計可提供至少5500立方公尺的滯洪量，強化都市防洪韌性。

台南市政府水利局表示，安南區安中路一段周邊，因地勢低窪且早期排水系統複雜，長期以來被居民視為易淹水熱點，每逢強降雨常因側溝及雨水下水道宣洩不及，造成路面積水甚至淹入民宅。

為徹底根治多年沉痾，市長黃偉哲指示水利局跳脫傳統治水框架，導入「逕流分擔」新思維，並成功爭取中央經費9000萬元，將於大愛公園及頂好公園自建地下滯洪池，盼透過公共設施「一地兩用」，強化都市防洪韌性，目前已啟動設計作業，將盡速發包動工。

經市府與中央共同努力，經濟部已今年1月9日正式公告「安南安中路集水分區」為逕流分擔實施範圍。本次計畫於安中路一段淹水熱點周邊的大愛公園及頂好公園，利用其腹地設置地下滯洪設施吸納強降雨期間地表逕流改善淹水。

水利局指出，這項工程獲中央「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」補助，總經費達9000萬元，目前工程正進入設計階段，完工後預計可提供至少5500立方公尺的滯洪量，相當於2.2座標準游泳池的蓄水量。

水利局表示，面對極端氣候挑戰，單靠傳統加高堤防或擴大排水路已不足以應付瞬間暴雨，必須讓城市土地共同分擔雨水。