快訊

張帝14年前神預言？一句「跟禽獸一樣」狠嗆黃子佼 舊片被挖全網看傻

垃圾屋為鄰臭氣鼠蟲亂竄 住戶崩潰提告一關鍵打贏官司

NBA／「斑馬」飆神奇三分彈轟33分 馬刺G4大勝雷霆扳平系列賽

聽新聞
0:00 / 0:00

解鎖安中路水患最後拼圖 南市闢安南區2座地下滯洪池

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
解鎖安中路水患最後一塊拼圖，台南市政府將於大愛及頂好2座公園自建地下滯洪池，圖為完工後示意圖。記者謝進盛／翻攝
解鎖安中路水患最後一塊拼圖，台南市政府將於大愛及頂好2座公園自建地下滯洪池，圖為完工後示意圖。記者謝進盛／翻攝

解鎖安中路水患最後一塊拼圖，台南市政府成功爭取中央經費9000萬元，將於大愛及頂好2座公園自建地下滯洪池，完工後預計可提供至少5500立方公尺的滯洪量，強化都市防洪韌性。

台南市政府水利局表示，安南區安中路一段周邊，因地勢低窪且早期排水系統複雜，長期以來被居民視為易淹水熱點，每逢強降雨常因側溝及雨水下水道宣洩不及，造成路面積水甚至淹入民宅。

為徹底根治多年沉痾，市長黃偉哲指示水利局跳脫傳統治水框架，導入「逕流分擔」新思維，並成功爭取中央經費9000萬元，將於大愛公園及頂好公園自建地下滯洪池，盼透過公共設施「一地兩用」，強化都市防洪韌性，目前已啟動設計作業，將盡速發包動工。

經市府與中央共同努力，經濟部已今年1月9日正式公告「安南安中路集水分區」為逕流分擔實施範圍。本次計畫於安中路一段淹水熱點周邊的大愛公園及頂好公園，利用其腹地設置地下滯洪設施吸納強降雨期間地表逕流改善淹水。

水利局指出，這項工程獲中央「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」補助，總經費達9000萬元，目前工程正進入設計階段，完工後預計可提供至少5500立方公尺的滯洪量，相當於2.2座標準游泳池的蓄水量。

水利局表示，面對極端氣候挑戰，單靠傳統加高堤防或擴大排水路已不足以應付瞬間暴雨，必須讓城市土地共同分擔雨水。

台南市政府表示，經市府與中央共同努力，經濟部已今年已正式公告「安南安中路集水分區」為逕流分擔實施範圍，圖為位置圖。記者謝進盛／翻攝
台南市政府表示，經市府與中央共同努力，經濟部已今年已正式公告「安南安中路集水分區」為逕流分擔實施範圍，圖為位置圖。記者謝進盛／翻攝

滯洪池 淹水 水利局 黃偉哲

延伸閱讀

桃園台4、台15改線通車保住自行車道 南北不斷點

影／雨炸武漢！官方緊急宣布「停課、停業、停集會」

高雄市打通後勁溪八涳橋瓶頸 新橋拚今年11月通車

不再受淹水之苦 大仁支線滯洪池結合生態與休閒打造水岸後花園

相關新聞

台南首座社宅與停車場共構！北門小東公有停車場344車位今啟用

台南火車站周邊長期停車需求高，為改善停車環境並紓解交通壓力，南市府交通局利用中央前瞻建設計畫補助興建的「北門小東地下停車場」，今天啟用，提供344席汽車停車位，成為台南火車站周邊重要停車轉乘設施，也是台南第7座完工啟用的前瞻計畫停車場。

解鎖安中路水患最後拼圖 南市闢安南區2座地下滯洪池

解鎖安中路水患最後一塊拼圖，台南市政府成功爭取中央經費9000萬元，將於大愛及頂好2座公園自建地下滯洪池，完工後預計可提供至少5500立方公尺的滯洪量，強化都市防洪韌性。

鹽分地帶文化中心進度緩慢 地方苦等

府城台南藝文風氣盛，目前五座文化中心，獨缺沿海地區、文學重鎮的「鹽分地帶」，市長黃偉哲六年前曾現勘鹽分地帶文化中心的選址、喊出二○二五年開館，但直到去年確定於佳里國中南側一處農地，議員直言行政程序要到約二○二九年完成，「真的太久了」。

台南善化圖書館遷建 預計今年發包

南科發展帶動科技族群移居台南善化區，生活機能需求增加，但設於善化公有市場大樓的善化區圖書館環境不佳，地方多年來要求易地遷建，終於拍板遷至原善化「中山堂」基地，整合圖書館、衛生所及善化派出所三機關共構，預計今年完成設計規畫、發包。

嘉義好美沙灘10年復育有成 蕭美琴走進沙灘種木麻黃

嘉義縣布袋鎮好美沙灘復育有成，種植超過1.6萬株木麻黃，增加3.5公頃土地，阻擋風沙飛進社區及魚塭，台灣基督長老教會嘉義中會持續推動海灘植栽復育，獲全球百大目的地永續故事獎肯定，副總統蕭美琴今走入好美沙灘，種下木麻黃，保護台灣海岸線。

採「一穗留一果」台南全新品牌「香檳芒果」上市搶市

台南芒果上市在即，台南市政府今北上台北天母大葉高島屋百貨辦理預購活動，更帶來全新品牌「香檳芒果」，並採「一穗留一果」栽培方式，讓消費者品嘗南市芒果多重風味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。