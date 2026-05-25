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台南善化圖書館遷建 預計今年發包

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南善化圖書館新館地點選定原「中山堂」基地（見圖），並整合鄰近善化衛生所及後方舊宿舍用地，規畫圖書館、衛生所及善化派出所三機關共構。記者吳淑玲／攝影
台南善化圖書館新館地點選定原「中山堂」基地（見圖），並整合鄰近善化衛生所及後方舊宿舍用地，規畫圖書館、衛生所及善化派出所三機關共構。記者吳淑玲／攝影

南科發展帶動科技族群移居台南善化區，生活機能需求增加，但設於善化公有市場大樓的善化區圖書館環境不佳，地方多年來要求易地遷建，終於拍板遷至原善化「中山堂」基地，整合圖書館、衛生所及善化派出所三機關共構，預計今年完成設計規畫、發包。

市府初步規畫，建築採部分相連、各單位獨立形式設計，總樓地板面積約五四五○平方公尺，另規畫法定停車空間約三三○平方公尺，合計約一七四八坪，總工程經費粗估六點二億元，目標二○三○年完工。

善化區圖書館位在善化市場大樓三、四樓，二○一五年曾進行空間改造，但市場午間休市後缺乏管理，常有街友停留，加上出入口動線複雜、停車空間不足，地方多年來持續要求遷建。

南市副議長林志展說，早年就提出善化衛生所旁「機三」機關用地興建圖書館，去年再由副市長葉澤山召集文化局、警察局、衛生局、財稅局等單位協調，拍板六筆土地採三機關共構方式開發，由文化局主責主體工程及先期規畫。

圖書館 派出所 衛生所 南科 街友

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