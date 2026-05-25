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鹽分地帶文化中心進度緩慢 地方苦等

聯合報／ 記者吳淑玲謝進盛／台南報導

府城台南藝文風氣盛，目前五座文化中心，獨缺沿海地區、文學重鎮的「鹽分地帶」，市長黃偉哲六年前曾現勘鹽分地帶文化中心的選址、喊出二○二五年開館，但直到去年確定於佳里國中南側一處農地議員直言行政程序要到約二○二九年完成，「真的太久了」。

南市都市發展局表示，文化中心的規畫草案已納入「變更佳里都市計畫（第五次通盤檢討）案」，完成市級都委會審議程序，二月已送中央由內政部都委會接續審議中。

台南現有五座文化中心包括新營、歸仁、新化、東區及安南（台江文化中心），而鹽分地帶泛指佳里、學甲、西港、七股、將軍、北門區一帶含有鹽分較多的沿海地區，早年是台灣文學發展重鎮，獨缺專業藝文空間。市府曾評估設於佳里體育公園西南側，市長黃偉哲二○二○年九月與文化部官員現勘、當面爭取支持經費。

最終定案設於佳里國中南側一處農地，都發局指出，畫設一點二一公頃機關用地作為藝文中心主體位址，並串聯周邊○點六六公頃停車場、一點○三公頃公園用地，整合為總面積達二點九公頃的跨區域層級文化中心園區。

議員陳昆和說，鹽分地帶不僅有傳統聚落、宗教文化，也與南鯤鯓、將軍、學甲等地的文化脈絡相連，是極具潛力的文化發展區域。議員蔡蘇秋金說，選址位處佳里新開發區域，交通便捷，但行政程序要到二○二九年真的太久。

文化局表示，將配合都計審議進度，同步辦理相關競圖及設計等作業，且也已確認該基地尚無發現遺址或文物，降低開發過程可能的阻礙。

議員 黃偉哲 農地 台南 文學

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