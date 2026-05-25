鹽分地帶文化中心進度緩慢 地方苦等

府城台南藝文風氣盛，目前五座文化中心，獨缺沿海地區、文學重鎮的「鹽分地帶」，市長黃偉哲六年前曾現勘鹽分地帶文化中心的選址、喊出二○二五年開館，但直到去年確定於佳里國中南側一處農地，議員直言行政程序要到約二○二九年完成，「真的太久了」。

南市都市發展局表示，文化中心的規畫草案已納入「變更佳里都市計畫（第五次通盤檢討）案」，完成市級都委會審議程序，二月已送中央由內政部都委會接續審議中。

台南現有五座文化中心包括新營、歸仁、新化、東區及安南（台江文化中心），而鹽分地帶泛指佳里、學甲、西港、七股、將軍、北門區一帶含有鹽分較多的沿海地區，早年是台灣文學發展重鎮，獨缺專業藝文空間。市府曾評估設於佳里體育公園西南側，市長黃偉哲二○二○年九月與文化部官員現勘、當面爭取支持經費。

最終定案設於佳里國中南側一處農地，都發局指出，畫設一點二一公頃機關用地作為藝文中心主體位址，並串聯周邊○點六六公頃停車場、一點○三公頃公園用地，整合為總面積達二點九公頃的跨區域層級文化中心園區。

議員陳昆和說，鹽分地帶不僅有傳統聚落、宗教文化，也與南鯤鯓、將軍、學甲等地的文化脈絡相連，是極具潛力的文化發展區域。議員蔡蘇秋金說，選址位處佳里新開發區域，交通便捷，但行政程序要到二○二九年真的太久。

文化局表示，將配合都計審議進度，同步辦理相關競圖及設計等作業，且也已確認該基地尚無發現遺址或文物，降低開發過程可能的阻礙。