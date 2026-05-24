騎進鳳凰花海與運河夕景 黃偉哲邀體驗台南最Chill水岸

台南運河百年迎來美麗的初夏風景！台南市長黃偉哲23日騎乘YouBike漫遊安平運河河畔，沿著新整建的水岸欣賞盛開鳳凰花與運河景色。他表示，今年不只是騎單車賞花，更能一路享受運河沿岸重新打造的水岸空間，在鳳凰花樹下吹風、喝杯冰涼飲料或咖啡，坐在河畔躺椅放空看夕陽，感受台南最chill的夏日氛圍。

黃偉哲指出，今年適逢台南運河通航百年，市府近年持續推動運河周邊景觀改善，透過爭取中央的「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，辦理「台南運河橋體燈光及周邊景觀重塑工程」，改善過去自行車與人行動線混雜、夜間照明不足及停留空間不足等問題，打造更友善的水岸休憩環境。

黃偉哲表示，現在騎著單車沿運河慢慢前進，沿岸除了有綠意與鳳凰花，還增加休憩平台、南岸咖啡雅座與躺椅空間，讓民眾不只是「經過運河」，而是可以真正停下腳步，在水岸邊坐下來，好好享受台南的慢步調。尤其傍晚時分，吹著風、看著夕陽與運河倒影，非常適合放鬆。

市府指出，「台南運河橋體燈光及周邊景觀重塑工程」自114年2月開工，115年5月完成，總經費約8,000萬元，由國土署補助辦理，整體改善重點包括步行及自行車動線優化、水岸綠化、休憩節點與夜間照明提升等，讓運河從白天到夜晚都更具水岸魅力。

此外，配合運河百年系列活動，市府也同步推出運河光環境藝術展演，展期至6月30日。加上樹燈與光環境營造，夜間點燈後，讓運河沿岸呈現不同於白天的浪漫氛圍。

交通局表示，目前運河沿線YouBike站點密集，民眾可從中西區、安平區一路串聯騎乘，輕鬆展開低碳微旅行。今年鳳凰花季，特別推薦民眾傍晚時段騎車到運河，不論賞花、散步、喝咖啡或欣賞夜間光環境，都能感受台南水岸最迷人的夏日風景。