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嘉義好美沙灘10年復育有成 蕭美琴走進沙灘種木麻黃

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
副總統蕭美琴（右）今天到嘉義縣布袋鎮好美沙灘，種植木麻黃守護海岸線。記者黃于凡／攝影
副總統蕭美琴（右）今天到嘉義縣布袋鎮好美沙灘，種植木麻黃守護海岸線。記者黃于凡／攝影

嘉義縣布袋鎮好美沙灘復育有成，種植超過14萬株木麻黃，增加將近35公頃土地，阻擋風沙飛進社區及魚塭，台灣基督長老教會嘉義中會持續推動海灘植栽復育，獲全球百大目的地永續故事獎肯定，副總統蕭美琴今走入好美沙灘，種下木麻黃，保護台灣海岸線。

縣長翁章梁說，好美里沙灘因氣候變遷而逐漸消失，沙灘內縮導致內陸缺乏屏障，風沙都飛進魚塭和社區，基督教長老蔡信得號召地方居民，10年來種植超過14萬株木麻黃，復育35公頃沙灘與防風林，發揮如同愚公移山毅力，榮獲全球百大目的地永續故事獎肯定。

蕭美琴說，去年丹娜絲對地方造成重大影響，好美沙灘復育多年有成，遇上天災難免有挫折，但賴清德總統上任推動全社會防衛韌性，訓練大家互相關懷，她與蔡長老第一次見面在總統府，當時環境教育獎領獎，聽見社區居民共同復育海灘故事，讓她也想親眼見證。

台灣基督長老教會嘉義中會表示，好美寮沙灘是國家重要濕地，擁有豐富生態資源，教會多年來持續推動海灘植栽復育，號召志工與地方居民共同投入造林，以及與環境教育推廣，經過近年淨灘及固沙已有成效，希望恢復海岸自然景觀，減少海風侵蝕與沙地流失問題。

立委蔡易餘說，好美里早期稱為「虎尾寮」，後來改名為「好美里」，基督教長老教會推動復育沙灘，獲選創生故事，也是沙灘復育典範，讓好美里真的「好美」，近年林保署推出許多網紅景點，包括水漾森林、天空之鏡，海浪拍打在沙灘上十分漂亮，也爭取建立公共廁所。

副總統蕭美琴（右）今天到嘉義縣布袋鎮好美沙灘，種植木麻黃守護海岸線。記者黃于凡／攝影
副總統蕭美琴（右）今天到嘉義縣布袋鎮好美沙灘，種植木麻黃守護海岸線。記者黃于凡／攝影

嘉義縣布袋鎮好美沙灘經多年復育，種植14萬株木麻黃，減少風沙侵蝕魚塭與社區。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鎮好美沙灘經多年復育，種植14萬株木麻黃，減少風沙侵蝕魚塭與社區。記者黃于凡／攝影

台灣基督長老教會嘉義中會持續推動沙灘造林計畫，號召志工與居民共同投入海岸生態修復。記者黃于凡／攝影
台灣基督長老教會嘉義中會持續推動沙灘造林計畫，號召志工與居民共同投入海岸生態修復。記者黃于凡／攝影

台灣基督長老教會嘉義中會持續推動好美沙灘復育，副總統蕭美琴等人今天種樹固沙。記者黃于凡／攝影
台灣基督長老教會嘉義中會持續推動好美沙灘復育，副總統蕭美琴等人今天種樹固沙。記者黃于凡／攝影

台灣基督長老教會嘉義中會持續推動沙灘造林計畫，今天號召志工與居民共同種植木麻黃。記者黃于凡／攝影
台灣基督長老教會嘉義中會持續推動沙灘造林計畫，今天號召志工與居民共同種植木麻黃。記者黃于凡／攝影

沙灘 嘉義 蕭美琴

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