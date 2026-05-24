採「一穗留一果」台南全新品牌「香檳芒果」上市搶市

台南芒果上市在即，台南市政府今北上台北天母大葉高島屋百貨辦理預購活動，更帶來全新品牌「香檳芒果」，並採「一穗留一果」栽培方式，讓消費者品嘗南市芒果多重風味。

南市府這次辦理「品味南島芒香—台南香檳芒果上市&愛文芒果外銷日本記者會」，市長黃偉哲北上化身代言人，向台北消費者熱情推薦來自台南的頂級芒果。

黃偉哲表示，台南是台灣最重要的芒果產區，種植面積與產量約占全台近五成，其中愛文芒果更以濃郁果香、細緻口感及高甜度深受海內外市場喜愛。

農業局指出，今年特別帶來全新品牌「香檳芒果」與台北消費者分享，命名靈感源自法國香檳產區，玉井產區同樣擁有優質白堊土壤，加上得天獨厚的日照與氣候條件，並採「一穗留一果」栽培方式，讓養分充分集中，同時堅持「樹上完熟、自然離枝」採收，每一顆都展現細緻香甜與層次豐富的風味。

農業局長李芳林表示，今年受惠於氣候穩定及日照充足，台南芒果品質及產量表現良好。在供給量增加下，除持續深耕日本、韓國，也拓展新加坡等東南亞高端通路，將同時透過台南國際芒果節、百貨量販展售、電商平台及通路合作等多元方式擴大內外銷能量，並配合農業部推動獎勵外銷及冷凍果品計畫，協助穩定產銷秩序。