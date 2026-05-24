南美館攜手日本熊本 「雙城計」跨國展開台日當代藝術對話

台南市美術館推出「雙城計：台南×熊本台灣當代藝術接力展」，以跨國藝術交流為主軸，串聯台南與日本熊本2座城市，邀集台灣當代藝術家楊茂林、林鴻文與常陵聯展，即日起在南美館展出，預計2027年延伸至日本熊本市現代美術館，透過跨城市策展，深化台日藝術對話。

南美館表示，此次展覽由獨立策展人黃德馨策畫，以「城市」與「時間」作為策展核心，透過作品在不同城市間移動與轉化，探討記憶、身分、空間與感知等議題，呈現亞洲城市在歷史與當代交錯下的文化樣貌，也凸顯台灣當代藝術在國際交流中的多元能量。

南美館提到，參展藝術家各自以不同創作語彙回應當代社會，其中，楊茂林融合神話、漫畫與流行文化符號，呈現文化混種與身分流動；林鴻文透過色彩、線條與空間鋪陳，引導觀者感受情緒與時間流動；常陵則聚焦數位時代的虛實界線，探討媒介與影像如何重構人們對現實的認知。

策展團隊指出，「雙城計」不僅是展覽交流，更建立在台南與熊本兩地歷史文化觀察之上，台南累積深厚歷史紋理，熊本則在震後重建中呈現修復與轉變，兩座城市皆展現歷史與現代並存的文化景觀，也讓展覽成為跨地域、跨時間的藝術對話平台。

南美館說明，「雙城計：台南×熊本台灣當代藝術接力展」即日起在台南市美術館展覽室G展出至9月27日止，展覽由文化部、台南市政府等單位指導，並由日本熊本市現代美術館協力參與，期間也將推出系列推廣活動，邀請民眾從不同角度感受跨國藝術交流魅力。

「雙城計：台南 × 熊本台灣當代藝術接力展」邀集楊茂林、林鴻文與常陵3位當代藝術家進行聯展，其中，藝術家楊茂林不同時期的創作，呈現出完全不同的風格。圖／南美館提供