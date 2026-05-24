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嘉義東石永靈宮入火安座 工藝大師黃奕薰贈竹頭筊祝賀

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣東石永靈宮新建金爐及中營，嘉義縣傳統工藝「竹頭筊」保存者黃奕薰（後排左三）今天致贈6對手工竹頭筊祝賀。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石永靈宮新建金爐及中營，嘉義縣傳統工藝「竹頭筊」保存者黃奕薰（後排左三）今天致贈6對手工竹頭筊祝賀。記者黃于凡／攝影

嘉義東石永靈宮新建金爐及中營，廟方農曆四月十日將舉辦開爐及入火安座儀式，嘉義縣傳統工藝「竹頭筊」保存者黃奕薰為廟方打造6對竹頭筊，今天致贈表達祝賀，讓傳統工藝重返信仰現場。廟方表示，未來將妥善典藏並於廟務中使用，陪伴信眾祈福問事。

黃奕薰介紹，竹頭筊不同於一般木製筊杯，進入深山取材相當困難，乾燥、裁切、曝曬、打磨到上油，每一道工序皆十分講究，依竹頭大小經長時間乾燥，再裁切、曝曬與細緻打磨，一對竹頭筊需經至少一年曝曬，才能進入製作程序，展現傳統工藝珍貴精神。

議員姜梅紅說，東石永靈宮是永屯村重要信仰中心，廟方今年新建金爐開爐，並新建中營入火安座，象徵廟務發展邁入新階段，工藝師黃奕薰投入竹頭筊製作30年，讓古老工藝重現，保存傳統文化資產，因緣際會促成竹頭筊捐贈，讓傳統工藝與地方信仰結合。

東石永靈宮主委陳建明說，感謝黃奕薰慨然致贈竹頭筊，祝福永靈宮新建金爐開爐及新建中營入火安座，更讓傳統工藝回到信仰現場，與庄頭生活相互連結，未來永靈宮將妥善典藏並於廟務中使用，讓竹頭筊陪伴信眾祈福問事，也讓永屯村的信仰文化持續傳香。

嘉義縣共好生活協會創會理事長姜鈞翔說，傳統工藝推行不易，黃奕薰曾兩度放棄製筊產業，後來因妻子支持又重新製筊，2021年登錄為嘉義縣文化資產傳統工藝「竹頭筊」保存者，「竹」台語發音近似「德」，竹頭筊寓含「留德」美意，盼讓更多人認識竹頭筊文化價值。

嘉義縣傳統工藝「竹頭筊」保存者黃奕薰（左三）今天贈送手工竹頭筊給東石永靈宮，在五府千歲前率先「開筊」。記者黃于凡／攝影
嘉義縣傳統工藝「竹頭筊」保存者黃奕薰（左三）今天贈送手工竹頭筊給東石永靈宮，在五府千歲前率先「開筊」。記者黃于凡／攝影

嘉義縣傳統工藝「竹頭筊」保存者黃奕薰今天贈送手工竹頭筊給東石永靈宮，祝賀金爐開爐及中營入火安座儀式。記者黃于凡／攝影
嘉義縣傳統工藝「竹頭筊」保存者黃奕薰今天贈送手工竹頭筊給東石永靈宮，祝賀金爐開爐及中營入火安座儀式。記者黃于凡／攝影

嘉義縣傳統工藝「竹頭筊」保存者黃奕薰今天贈送手工竹頭筊給東石永靈宮，祝賀金爐開爐及中營入火安座儀式。記者黃于凡／攝影
嘉義縣傳統工藝「竹頭筊」保存者黃奕薰今天贈送手工竹頭筊給東石永靈宮，祝賀金爐開爐及中營入火安座儀式。記者黃于凡／攝影

東石 嘉義

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