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成龍濕地流動藝術饗宴登場 水上藝術、美食美景超迷人

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
成龍流動藝術季「走進濕地」登場，雲林縣長張麗善歡迎全國民眾到口湖享受濕地之美。記者蔡維斌／翻攝
成龍流動藝術季「走進濕地」登場，雲林縣長張麗善歡迎全國民眾到口湖享受濕地之美。記者蔡維斌／翻攝

「2026成龍濕地流動藝術饗宴」昨天傍晚在口湖鄉成龍濕地登場，今年以「走進濕地」為主題，結合成龍散策、摸蛤趣體驗、環境藝術、水上劇場及微醺餐桌等，吸引民眾走入社區、親近濕地，在夕陽、美食與藝術交織的場域中，感受成龍濕地特有的生命風景與地方魅力。

「舞工廠踢踏舞團」與「溯 NJ4 藝享空間」兩支藝術舞團，在水上舞台演出獨特的「大鳴大Fun」，為成龍濕地獻禮並揭開序幕。踢踏節奏隨著風聲、水波傳遞生命熱力，讓濕地化身為一座流動的自然劇場，留下動人的夏日風景。

晚間「微醺餐桌」移師到鄰近的成龍安龍宮，「飛雀餐桌」團隊推出多道特色料理，運用沿海當季食材入菜，展現口湖特有的濕地飲食文化。民眾在夜色與燈光交織中，透過味蕾感受海口聚落的人情風土。

縣長張麗善表示，成龍濕地因地層下陷及海水倒灌形成，縣府透過藝術與地方創生，讓濕地轉變為生態、文化與觀光的環境藝術場域，更吸引國際藝術家進駐創作。今年除居民創作裝置藝術，義大利藝術家Elena Redaelli也創作「蚵嶼生態 Cheng Long Oyster Village」，利用在地牡蠣殼及廢棄木桌椅打造候鳥棲地，展現資源再生與環境永續理念。

文觀處長謝明璇表示，今年安排成龍散策、摸蛤仔及生態體驗等，晚間則透過「微醺餐桌」串聯地方食材與生活記憶，希望讓民眾從藝術、生態到飲食，全方位感受口湖與成龍濕地的魅力。

口湖鄉長李龍飛及成龍社區發展協會理事長田日蒸感謝縣府提升地方能見度，也歡迎全國民眾走訪口湖，感受濕地、生態、藝術與漁村文化交織的獨特魅力，感受濕地藝術與社區人情味。

成龍流動藝術季「走進濕地」登場，雲林縣長張麗善歡迎全國民眾到口湖近賞國際藝術家和村民的創作，享受濕地之美。記者蔡維斌／翻攝
成龍流動藝術季「走進濕地」登場，雲林縣長張麗善歡迎全國民眾到口湖近賞國際藝術家和村民的創作，享受濕地之美。記者蔡維斌／翻攝

成龍流動藝術季「走進濕地」登場，雲林縣長張麗善歡迎全國民眾到口湖享受濕地之美和美食。記者蔡維斌／翻攝
成龍流動藝術季「走進濕地」登場，雲林縣長張麗善歡迎全國民眾到口湖享受濕地之美和美食。記者蔡維斌／翻攝

成龍流動藝術季「走進濕地」登場，雲林縣長張麗善歡迎全國民眾到口湖享受濕地之美。記者蔡維斌／翻攝
成龍流動藝術季「走進濕地」登場，雲林縣長張麗善歡迎全國民眾到口湖享受濕地之美。記者蔡維斌／翻攝

成龍流動藝術季「走進濕地」登場，雲林縣長張麗善歡迎全國民眾到口湖享受濕地之美。記者蔡維斌／翻攝
成龍流動藝術季「走進濕地」登場，雲林縣長張麗善歡迎全國民眾到口湖享受濕地之美。記者蔡維斌／翻攝

成龍流動藝術季「走進濕地」登場，雲林縣長張麗善歡迎全國民眾到口湖近賞國際藝術家和村民的創作，享受濕地之美。記者蔡維斌／翻攝
成龍流動藝術季「走進濕地」登場，雲林縣長張麗善歡迎全國民眾到口湖近賞國際藝術家和村民的創作，享受濕地之美。記者蔡維斌／翻攝

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