賴清德赴嘉義弔唁賴永川 頒褒揚令肯定「台灣人精神」

總統府國策顧問、嘉義城隍廟榮譽董事長賴永川9日在住家浴室昏迷後辭世，享耆壽90歲，賴清德總統今早南下嘉義參加公祭，親頒褒揚令，追思賴永川一生奉獻地方、熱心公益精神。城隍廟9月11日（農曆8月1日）舉辦嘉邑城隍夜巡諸羅城遶境活動，將邀賴總統主持晉袍冠儀式，替賴永川完成最後心願。

賴清德說，今天懷抱感恩心情，參加國策顧問賴永川告別式，賴永川出生貧寒，吃過很多苦，做過農工、長工，但他發揮「台灣人精神」，將吃苦當吃補，刻苦耐勞，取得中醫師資格，在城隍廟旁開設中藥房，30年來救人無數，結婚後夫妻互相扶持，對社會有極大貢獻。

賴清德也說，賴永川一生奮鬥過程，展現台灣人不怕苦、不怕難精神，對社會貢獻令人敬重，他代表國家頒發褒揚令，感謝賴永川一生對弱勢及宗教貢獻，雖然離開人世，但精神永遠都在，奉送他前往西方極樂世界，不再煩惱，也希望繼續看顧台灣，讓大家愈來愈好。

賴永川公祭由市長黃敏惠點主，縣長翁章梁、立委王美惠、蔡易餘、前立委張啓楷等人參加。賴永川與賴總統交情深厚，稱呼「川叔」就像自己舅舅，親頒褒揚令。現場數百人共同哀弔，家人萬分不捨，但認為最後一路平順、沒病痛，適逢媽祖誕辰辭世，是福報圓滿。

嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、王美惠等人今早出席國策顧問賴永川公祭。記者黃于凡／攝影

國策顧問、嘉義城隍廟榮譽董事長賴永川辭世，今早數百人齊聚哀弔。記者黃于凡／攝影

賴清德總統今早南下嘉義參加國策顧問賴永川公祭，頒發褒揚令，嘉義市長黃敏惠擔任點主官。記者黃于凡／攝影