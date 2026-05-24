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拚惡地觀光 台南龍崎將推森林動物教育園區

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市「龍崎牛埔惡地地質公園」有世界級特殊地貌。記者吳淑玲／攝影
台南市「龍崎牛埔惡地地質公園」有世界級特殊地貌。記者吳淑玲／攝影

高雄內門區野森動物學校開幕兩個月，營收超過壽山動物園，與內門緊鄰的台南龍崎區，同樣擁有泥岩月世界地形，自然景觀很有特色，議員建議在龍崎區推動「森林動物教育園區」，市長黃偉哲簽署承諾書著手規畫，並交棒下一任市長完成。

國軍退輔會龍崎兵工廠設置掩埋場案歷經抗爭十年後，目前廢照並公告「龍崎牛埔惡地自然保留區及地質公園」為台南市定自然地景，包括一四九公頃自然保留區及一三二公頃地質公園，為台灣首座同時具自然保留區及地質公園自然地景，台灣、義大利與喬治亞名列世界三大泥岩惡地，拚翻轉偏鄉山城。

議員陳皇宇質詢表示，日前邀請農業局長李芳林參訪內門野森動物學校，建議在龍崎兵工廠內設置，結合動保與觀光，由黃偉哲率先啟動相關規畫，市長提名人陳亭妃也支持，未來接棒持續推動建設。

黃偉哲說，龍崎距離高鐵站較近，具備更佳發展生態教育及休閒觀光潛力，市府持開放態度，願意評估規畫可行性，朝差異化與互補性方向思考，發展龍崎自身特色、優勢及考量未來市場性等綜合評估。

農業局長李芳林表示，相關設置涉及土地使用、動物展示、環境教育及場域經營等跨局處業務，將依相關法令及市場需求評估，參考其他縣市成功經驗作後續研議方向。

龍崎區長陳龍政表示，有助帶動地方發展規畫，地方樂觀其成，未來可與高雄內門形成區域串聯、相輔相成。目前最缺的是讓人願意走進來。他盤點在地資源，傳統鹹飯以大灶炒生米搭配豬肉、竹筍等具地方特色，正與農會田媽媽洽談合作推出「鹹飯加竹筍湯」組合。

動物園 壽山動物園 內門 觀光 月世界

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