嘉南里山市集匯聚生態保育 民眾以消費行動支持

林業及自然保育署嘉義分署今天舉辦2026嘉南里山市集，聚集近50組致力於生態保育農友、保育單位，帶來友善農產品、職人手作，吸引民眾以實質消費行動支持生態友善產業。

嘉義分署今天發布新聞稿表示，2026嘉南里山市集今天在林業試驗所嘉義樹木園舉辦，吸引民眾攜家帶眷共襄盛舉。消費者的肯定能大幅轉化為農友實踐友善耕作的信心，形成環境、健康與在地經濟三贏的永續循環。

嘉義分署分署長李定忠表示，林保署自2018年起推動「國土生態綠網」，輔導農友投入友善生態的生產模式，嘉南里山市集則是呈現社區保育的豐碩成果，讓大眾透過綠色消費，共同守護諸羅樹蛙、山麻雀、穿山甲等珍貴物種。

嘉義分署表示，市集除有多樣化友善產物，現場更有豐富的「五感沉浸體驗」，多家保育單位推出趣味闖關遊戲，寓教於樂推廣生物多樣性，特別是「森林圖書館」、「樹木園導覽」深受親子族群喜愛。