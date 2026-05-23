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嘉南里山市集匯聚生態保育 民眾以消費行動支持

中央社／ 嘉義市23日電
林業及自然保育署嘉義分署23日在林業試驗所嘉義樹木園舉辦2026嘉南里山市集，聚集近50組致力於生態保育農友、保育單位共襄盛舉。嘉義分署提供／中央社 中央通訊社
林業及自然保育署嘉義分署23日在林業試驗所嘉義樹木園舉辦2026嘉南里山市集，聚集近50組致力於生態保育農友、保育單位共襄盛舉。嘉義分署提供／中央社 中央通訊社

林業及自然保育署嘉義分署今天舉辦2026嘉南里山市集，聚集近50組致力於生態保育農友、保育單位，帶來友善農產品、職人手作，吸引民眾以實質消費行動支持生態友善產業。

嘉義分署今天發布新聞稿表示，2026嘉南里山市集今天在林業試驗所嘉義樹木園舉辦，吸引民眾攜家帶眷共襄盛舉。消費者的肯定能大幅轉化為農友實踐友善耕作的信心，形成環境、健康與在地經濟三贏的永續循環。

嘉義分署分署長李定忠表示，林保署自2018年起推動「國土生態綠網」，輔導農友投入友善生態的生產模式，嘉南里山市集則是呈現社區保育的豐碩成果，讓大眾透過綠色消費，共同守護諸羅樹蛙、山麻雀、穿山甲等珍貴物種。

嘉義分署表示，市集除有多樣化友善產物，現場更有豐富的「五感沉浸體驗」，多家保育單位推出趣味闖關遊戲，寓教於樂推廣生物多樣性，特別是「森林圖書館」、「樹木園導覽」深受親子族群喜愛。

嘉義分署於開幕式中頒發114年度社區林業績優社區獎項，由台南市龍崎永續發展協會、台南市左鎮區公館社區發展協會，以及嘉義縣竹崎鄉金獅社區發展協會榮獲，肯定社區夥伴在自然生態調查、巡守監測及救傷通報等保育工作上貢獻。

林業及自然保育署嘉義分署23日舉辦2026嘉南里山市集，聚集近50組致力於生態保育農友、保育單位，帶來友善農產品、職人手作，吸引民眾以實質消費支持。嘉義分署提供／中央社
林業及自然保育署嘉義分署23日舉辦2026嘉南里山市集，聚集近50組致力於生態保育農友、保育單位，帶來友善農產品、職人手作，吸引民眾以實質消費支持。嘉義分署提供／中央社

嘉義 林保署

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