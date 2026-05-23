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體驗森林療癒、散步有補助 雲林森林療癒基地展開人體試驗

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府在古坑鄉打造草嶺石壁森林療癒園區，成功帶動觀光人潮。圖／本報資料照
雲林縣政府在古坑鄉打造草嶺石壁森林療癒園區，成功帶動觀光人潮。圖／本報資料照

雲林縣政府2020年在古坑鄉草嶺石壁地區以竹林、森林等地景打造森林療癒基地，每年吸引近百萬人次造訪，縣府結合精準醫學研究，已召募36名55歲以上女性，將從下周起到療癒基地散步、免費參與自然感官體驗等課程，為期2個月，未來研究報告可作為受試者健檢時的參考。

雲林縣2020年在草嶺石壁以516公頃竹林地打造「石壁森林療癒基地」，縣府文化觀光處長謝明璇表示，基地結合雲嶺之丘、杉林步道、五元兩角、木馬古道等景點，每年吸引逾80萬人次造訪，並獲世界竹組織認證為第一個竹地標城市。

雲林副縣長陳璧君表示，2019年縣府委請台大團隊進行環境監測，發現草嶺石壁地區負離子含量高達每立方公分18440個，後來也與南韓國立忠南大學簽訂合作備忘錄，針對森林療癒進行合作。

謝明璇表示，因應雲林邁入超高齡社會，並參考韓國忠南大學相關研究，邀請36名55歲以上女性參與森林療癒基地研究，針對肌少症的預防，透過專業檢測及森林療癒體驗進行研究。

該研究預計自5月25日至7月17日辦理，參加者補助9千元交通費，每周2次由森林療癒師團隊帶領前往草嶺石壁森林療癒園區，透過森林步道漫行、呼吸調節、舒緩運動及自然感官體驗等課程，引導民眾親近森林環境，在吸收芬多精與感受自然療癒氛圍的同時，提升心肺功能與肌力，促進身心健康。

陳璧君表示，這是首次縣府針對森林療癒基地進行人體試驗，未來研究報告可作為受試者健檢時的參考。完成研究後將舉辦國際論壇，公布成果，也會與國家高齡醫學暨健康福祉研究中心合作，盼未來可與中央共同開出綠色處方箋。

雲林縣政府在古坑鄉打造草嶺石壁森林療癒園區，成功帶動觀光人潮。圖／本報資料照
雲林縣政府在古坑鄉打造草嶺石壁森林療癒園區，成功帶動觀光人潮。圖／本報資料照

草嶺 雲林 女性

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