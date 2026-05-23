安平運河變身火紅花海！台南推騎YouBike賞鳳凰花秘境路線

時序入夏，台南迎來最火紅的季節，整座城市鳳凰花盛開，尤其安平運河兩岸的鳳凰花正值滿開，很適合騎乘 YouBike 慢遊安平運河河畔，欣賞沿線盛開的鳳凰花。

市長黃偉哲表示，為了讓市民與遊客能更舒適地親近這條歷史之河，市府積極整合並優化水岸環境，推薦「運河鳳凰花限定單車路線」，沿著運河南岸欣賞盛開的鳳凰木，再經由「望月橋」跨越運河至北岸，最後抵達「安億橋」與安平遊憩碼頭，全程路勢平坦，沿線鳳凰花如火焰般盛開，是初夏最美的單車風景。

交通局長王銘德說，安平運河迎來通航百年，市府團隊逐步優化周邊的自行車道，本條限定路線特別考量站點的「無縫接駁」，民眾搭乘大台南公車或自駕到「民生路臨時停車場站」、「運河星鑽停車場」或「正生公園停車場」周邊，都有 YouBike 2.0可租借，騎著單車前往運河，沿著運河南岸西行。

中途可在「YouBike 慶平公園站」稍作歇息、捕捉滿樹火紅的鳳凰花景，隨後經由望月橋跨越運河，一路騎乘至「YouBike 安億橋站」或安平遊憩碼頭。沿線皆設有 YouBike 租賃站，民眾可隨借隨還，省去尋找汽車停車位的煩惱。

黃偉哲表示，初夏的台南氣候溫潤，是最適合騎單車低碳旅行的季節，另外，中西區國華海安、神農街、永福路蝸牛巷、國美南館、司法物館等處均是適合騎自行車慢慢遊玩的商圈景點。

交通局指出，交通局也持續檢視沿線標誌標線與友善騎乘環境，同時普及公共自行車系統，全市已有705處站點、7,800輛車投入服務。其中YouBike 2.0E電輔車數量占比，目前為六都中最高，今年夏天，歡迎全台民眾利用市民卡、TPASS、悠遊卡、一卡通、手機掃碼，輕鬆解鎖 YouBike，一起加入低碳慢遊府城的行列。

台南鳳凰花火紅盛開，市長黃偉哲推薦遊客安排一趟「運河鳳凰花限定單車路線」。圖／台南市交通局提供

台南鳳凰花火紅盛開，市長黃偉哲推薦遊客安排一趟「運河鳳凰花限定單車路線」。圖／台南市交通局提供