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台電換掉于右任題字惹議 雲林這教堂竟藏「當時兩院長」墨寶

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六聖玫瑰天主堂在1954年落成時，人潮將教堂擠得水洩不通，當時教友就發現外牆題字竟是時任監察院長于右任、考試院長賈景德所題。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣斗六聖玫瑰天主堂在1954年落成時，人潮將教堂擠得水洩不通，當時教友就發現外牆題字竟是時任監察院長于右任、考試院長賈景德所題。記者陳雅玲／翻攝

台電日前將草聖于右任題寫的企業識別更換為現代字體，引發外界熱議。有民眾發現，雲林縣斗六聖玫瑰天主堂至今仍完整保存于右任草書對聯，甚至還有賈景德的楷書墨寶。兩人不僅同列民國時期中國書法四大名家，也分別擔任監察院長、考試院長。高齡教友回憶，當年能請到兩位「院長級人物」題字非常不容易，「是美好的記憶」。

根據斗六聖玫瑰天主堂刊物記載，教堂前身可追溯至清光緒8年（1882年），由王靈牧與杭若望神父在斗六設立傳教所。1895年甲午戰爭後，因局勢動盪，曾爆發被教徒稱為「斗六教亂」的衝突事件；1906年梅山大地震又重創教堂，幾乎成為廢墟。

1918年，在菲律賓教會資助下重建，未料1942年嘉義大地震再度毀損。後來經教友四處募款奔走，終於在1954年完成新建聖玫瑰天主堂。

89歲教友江美慧回憶，當時她還在念初中，對新堂落成盛況印象深刻。當年由梵蒂岡教廷駐華大使黎培理公使主持落成彌撒，全台神職人員齊聚斗六，「那天大家都好興奮、好快樂」。她說，她當時就發現教堂外牆的兩幅對聯，竟然是兩位「院長」親自題字，非常驚訝。

教堂採巴洛克式建築，高聳穹頂相當醒目，外牆有兩組石刻對聯，其中內側「地堂久為初人閉，天路新憑聖子通」為清康熙皇帝所作，由賈景德以楷書題寫；外側「無始無終先作形聲真主宰，宣仁宣義聿昭拯濟大權衡」及橫批「萬有真原」，則是于右任手書行草。

于右任、賈景德、梁寒操、計子高並列民國時期中國書法四大名家。江美慧表示，于右任與賈景德當時又分別擔任五院院長，能請到兩人題字極為難得。她猜測，應是當時總主教、時任國大代表于斌牽線促成，因于斌過去曾到斗六演講，當時許多學生還特地列隊迎接。

另一名教友李蜀瀛則說，教堂興建過程非常艱辛，當年台灣光復不久，民眾生活困苦，教堂全靠各界募款才得以完成，連現在仍在使用的檜木長椅，一張都要價700元，也是大家一點一滴湊錢捐贈，因此教友對這些題字格外珍惜。20年前教堂外牆整修時，還特別請師傅小心將石刻敲下保存，待工程完成後再重新砌回牆面。

對於台電更換于右任題字一事，兩位教友都表示，這些墨寶不只是書法，更是那個時代美好的回憶，那些字很寶貴，教友都很珍惜。

除了名家題字、建築特色外，斗六聖玫瑰天主堂內部也有多幅彩色鑲嵌玻璃，色彩歷久不褪，成為不少遊客到訪拍照的特色景點，記者採訪當天，有來自台南的遊客特別走訪。

雲林縣斗六聖玫瑰天主堂外牆至今仍完整保存于右任手書對聯，甚至還有賈景德的楷書墨寶，教友江美慧（左）、李蜀瀛（右）表示，教友很珍惜這些字。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六聖玫瑰天主堂外牆至今仍完整保存于右任手書對聯，甚至還有賈景德的楷書墨寶，教友江美慧（左）、李蜀瀛（右）表示，教友很珍惜這些字。記者陳雅玲／攝影

除了名家題字、建築特色外，斗六聖玫瑰天主堂內部也有多幅彩色鑲嵌玻璃，色彩歷久不褪，成為不少遊客到訪拍照的特色景點。記者陳雅玲／攝影
除了名家題字、建築特色外，斗六聖玫瑰天主堂內部也有多幅彩色鑲嵌玻璃，色彩歷久不褪，成為不少遊客到訪拍照的特色景點。記者陳雅玲／攝影

除了名家題字、建築特色外，斗六聖玫瑰天主堂內部也有多幅彩色鑲嵌玻璃，色彩歷久不褪，成為不少遊客到訪拍照的特色景點。記者陳雅玲／攝影
除了名家題字、建築特色外，斗六聖玫瑰天主堂內部也有多幅彩色鑲嵌玻璃，色彩歷久不褪，成為不少遊客到訪拍照的特色景點。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六聖玫瑰天主堂外牆至今仍完整保存于右任手書對聯，甚至還有賈景德的楷書墨寶。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六聖玫瑰天主堂外牆至今仍完整保存于右任手書對聯，甚至還有賈景德的楷書墨寶。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六聖玫瑰天主堂外牆至今仍完整保存于右任手書對聯，甚至還有賈景德的楷書墨寶。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六聖玫瑰天主堂外牆至今仍完整保存于右任手書對聯，甚至還有賈景德的楷書墨寶。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六聖玫瑰天主堂在1954年落成。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣斗六聖玫瑰天主堂在1954年落成。記者陳雅玲／翻攝

雲林縣斗六聖玫瑰天主堂外牆至今仍完整保存于右任手書對聯，甚至還有賈景德的楷書墨寶。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六聖玫瑰天主堂外牆至今仍完整保存于右任手書對聯，甚至還有賈景德的楷書墨寶。記者陳雅玲／攝影

教堂 雲林 台電

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