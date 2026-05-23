皮克敏熱潮下周又來襲 送贈品移師嘉市文化公園噴水池暫停開放

嘉義市文化局辦藝術節，結合人氣手機遊戲「Pikmin Bloom」（皮克敏），勞動節連假吸引大批玩家朝聖，限量發放皮克敏遮陽帽與地圖掀排隊熱潮，連假吸引逾百萬人次，人潮造成交通壅塞等問題，議員要求檢討改善。活動壓軸30日、31日最後周休，發放遮陽帽及地圖地點，從腹地大停車便利棒球場外KANO園區，改到鬧區市中心文化公園，讓外界擔憂恐重演勞動節連假交通與排隊亂象，為避免混亂重演，文化局與警方提前啟動交通人流管制規畫。

皮克敏官網、文化局同步公告，30日、31日限量贈品發放時間，調整為上午10時至晚間9時，每日上午9時起依現場排隊順序發號碼牌，數量有限、發完為止。民眾須持號碼牌，依指定時段領取贈品。每個「Pikmin Bloom」帳號限領1份活動地圖及1頂遮陽帽，每人僅能領取1張號碼牌，降低重複排隊與代領情形，維持現場秩序。

另，不少玩家反映8處限定蒐集金色花苗上線人數過多，導致網路頻寬不足、遊戲卡頓。文化局協調三大電信業針對活動熱點進行基地台與頻寬調整，改善遊戲體驗，並協調YouBik廠商，機動調度單車站點單車數量，增加熱門站點供應量，方便玩家往返活動景點。

配合藝術節壓軸活動，文化公園30日、31日舉辦系列展演，因應場地規畫、舞台搭設及相關設施整備，文化公園噴水池區域25日起至6月2日暫停開放，6月3日恢復運作。藝術節以「綻放」為主題，串聯整個5月城市展演能量，壓軸2天在文化公園打造雙舞台演出，結合音樂、表演藝術及多元互動體驗。文化局表示，噴水池暫停開放期間，造成市民不便，敬請見諒，也邀請大家30、31日前往文化公園，參與藝術節精彩活動，共同見證城市文化的綻放時刻。

嘉市文化局辦藝術節，結合人氣手機遊戲「Pikmin Bloom」（皮克敏），30日、31日最後周休，發放遮陽帽及地圖地點，改到鬧區文化公園，文化公園噴水池下周暫停開放。圖／嘉市府提供

嘉市文化局辦藝術節，結合人氣手機遊戲「Pikmin Bloom」（皮克敏），30日、31日最後周休，發放遮陽帽及地圖地點，改到鬧區文化公園。壓軸2天打造雙舞台演出，結合音樂、表演藝術及多元互動體驗。圖／嘉市府提供

嘉市文化局辦藝術節，結合人氣手機遊戲「Pikmin Bloom」（皮克敏），30日、31日最後周休，發放遮陽帽及地圖地點，改到鬧區文化公園。壓軸2天打造雙舞台演出，結合音樂、表演藝術及多元互動體驗。圖／嘉市府提供

嘉市文化局辦藝術節，結合人氣手機遊戲「Pikmin Bloom」（皮克敏），30日、31日最後周休，發放遮陽帽及地圖地點，改到鬧區文化公園。壓軸2天打造雙舞台演出，結合音樂、表演藝術及多元互動體驗。圖／嘉市府提供