台南仁德太子路 槽化線重畫成「陷阱」

台南市仁德區太子路近期重新畫設標線與斑馬線，整體視覺整齊美觀，行車更順暢，但實際用路卻導致大量駕駛人在不知情下違規壓線，成為檢舉達人鎖定目標，一天檢舉違規上百件，導致民怨，市長黃偉哲說若有此情況形同「政策陷阱」要檢討。

議員陳皇宇質詢拿影片及檢舉達人檢舉罰單指出，太子路配合道路與交通改善計畫，調整偏心左轉與相關標線配置，斑馬線、槽化線等全面重畫，畫設完成因中間槽化線範圍過大、車道寬度被壓縮，造成行駛空間不足，許多車輛行經時壓線。

他指出，現場幾乎十輛車有六輛壓線，若遇檢舉達人蒐證，一天下來恐上百張罰單，因為槽化線繪製太大，讓檢舉達人有機可乘，左轉巷弄幾乎會誤壓線就會收到罰單，對市民很不公平。政策是對，但現在「政策陷阱」出現，成了檢舉達人檢舉熱點，固定守在那裡一天可檢舉一、兩百張罰單，國庫大補血民眾荷包大失血，導致民怨要修正。

陳皇宇認為，相關單位規畫標誌標線，不能只看圖面設計，「畫得很漂亮、很齊，不代表能開」，畫設完成應開車上路測試，確認小客車、大型車是否能順利通行，再依現況修正。陳皇宇批標線設計讓多數駕駛違規，形成「政策性陷阱」，增加民怨也失去交通工程改善原意，要求市府未來道路標線畫設，結合實際駕駛測試與用路人需求，避免類似情況發生。

工務局代理局長王建雄表示，依照議員拍攝影片，民眾開車確很難不壓到槽化線，將改善現場槽化線作業。市長黃偉哲表示，槽化島設計有一定規格，若畫得太寬影響車道，民眾易誤壓線，形成「政策陷阱」，也要思考是否有其他方案取代。