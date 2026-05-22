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全台首創火雞肉飯安衛家族成立 嘉市26家業者攜手打造安全職場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府下午在鈺通大飯店成立全台首創「火雞肉飯安衛家族」，號召26家在地火雞肉飯業者參與，打造更安全、健康的工作環境。副市長林瑞彥出席大會，宣告以嘉市代表性產業為核心的安衛家族啟動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府下午在鈺通大飯店成立全台首創「火雞肉飯安衛家族」，號召26家在地火雞肉飯業者參與，打造更安全、健康的工作環境。副市長林瑞彥出席大會，宣告以嘉市代表性產業為核心的安衛家族啟動。圖／嘉市府提供

嘉義市政府下午在鈺通大飯店成立全台首創「火雞肉飯安衛家族」，號召26家在地火雞肉飯業者參與，透過經驗交流、教育訓練與專業輔導，強化餐飲業職業安全衛生管理，打造更安全、健康的工作環境。副市長林瑞彥出席大會，宣告以嘉市代表性產業為核心的安衛家族啟動。

林瑞彥表示，火雞肉飯是嘉義市重要城市品牌，更是帶動地方經濟的重要產業，因此市府特別以火雞肉飯業者為對象成立安衛家族，希望透過核心企業帶動同業，共同提升職場安全文化，唯有讓員工在安全環境中安心工作，才能讓產業持續發展，也讓嘉義市這張美食名片更具溫度與競爭力。

成立大會中，林瑞彥頒發安衛家族證書給參與業者，現場安排專業講師分享餐飲業常見危害預防與實務案例，協助業者將安全觀念落實到日常作業。林瑞彥也呼籲更多業者加入安衛家族，「樓頂招樓下，阿母招阿爸」，一起打造更安心的餐飲環境。

勞工及青年發展處長林家緯指出，安衛家族透過業者共同參與，建立職安衛經驗交流平台，市府將規畫多元課程、提供專業輔導，減輕業者自行辦訓成本。若業者有工作流程改善需求，市府也會結合勞動部及相關資源，提供補助與支持。

大會邀請深耕地方的「劉里長火雞肉飯」擔任領頭羊，帶動同業推動職場安全文化。身兼嘉市火雞肉飯協會創會理事長與民族里長的負責人劉宗源表示，感謝市府重視火雞肉飯產業，透過安衛家族不僅能改善工作環境，也有助提升消費者對餐飲衛生與安全的信心。

勞青處指出，餐飲業工作環境潛藏多項職安風險，包括地面濕滑導致跌倒、火源與電器設備使用不當造成火災或感電、高溫作業引發燙傷與熱危害，以及長期暴露油煙、刀具切割傷與搬運重物造成肌肉骨骼傷害等。市府希望透過安衛家族制度化訓練、交流與輔導，協助業者強化風險辨識與預防能力，從源頭降低職災發生。

嘉義市政府下午在鈺通大飯店成立全台首創「火雞肉飯安衛家族」，號召26家在地火雞肉飯業者參與，打造更安全、健康的工作環境。副市長林瑞彥出席大會，宣告以嘉市代表性產業為核心的安衛家族啟動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府下午在鈺通大飯店成立全台首創「火雞肉飯安衛家族」，號召26家在地火雞肉飯業者參與，打造更安全、健康的工作環境。副市長林瑞彥出席大會，宣告以嘉市代表性產業為核心的安衛家族啟動。圖／嘉市府提供

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嘉義市政府下午在鈺通大飯店成立全台首創「火雞肉飯安衛家族」，號召26家在地火雞肉飯業者參與，打造更安全、健康的工作環境。副市長林瑞彥出席大會，宣告以嘉市代表性產業為核心的安衛家族啟動。圖／嘉市府提供

嘉義市政府下午在鈺通大飯店成立全台首創「火雞肉飯安衛家族」，號召26家在地火雞肉飯業者參與，打造更安全、健康的工作環境。副市長林瑞彥出席大會，宣告以嘉市代表性產業為核心的安衛家族啟動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府下午在鈺通大飯店成立全台首創「火雞肉飯安衛家族」，號召26家在地火雞肉飯業者參與，打造更安全、健康的工作環境。副市長林瑞彥出席大會，宣告以嘉市代表性產業為核心的安衛家族啟動。圖／嘉市府提供

嘉義市政府下午在鈺通大飯店成立全台首創「火雞肉飯安衛家族」，號召26家在地火雞肉飯業者參與，打造更安全、健康的工作環境。副市長林瑞彥出席大會，宣告以嘉市代表性產業為核心的安衛家族啟動。圖／嘉市府提供
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嘉義 餐飲業 火雞肉飯

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