保障市民隱私 南市擴大全市營業場所「反偷拍」查核

因應近期國內公共場所隱私權議題受到社會高度關注，為保障市民消費安全及隱私權益，台南市經發局今天起啟動營業場所「反偷拍」專案查核，針對全市大型賣場、百貨公司、連鎖大型服飾店、公有傳統市場、民有市場、攤販集中場及夜市等場所，加強辦理反偷拍偵測及自主排查作業，並優先就廁所、試衣間、哺乳室等較具隱私性之空間進行查核，以提升公共消費場所安全環境。

經發局長張婷媛表示，本次專案鎖定民眾較常使用的空間，包括試衣間、廁所及哺乳室等場所，加強反偷拍設備偵測及環境安全檢視，並同步向業者宣導落實自主巡查管理，留意場所內是否有異常孔洞、可疑電器設備或非必要攝錄設備，共同維護消費者隱私安全。

今天首波優先針對大型賣場及連鎖大型服飾店等場所辦理查核，後續並逐步擴及百貨公司等相關營業場所；另針對公民有市場、攤販集中場及夜市部分，市場處也同步啟動自主排查及宣導作業，針對公廁、服飾攤商試衣間等較具隱私性之空間加強檢視，並要求相關管理單位於期限內完成盤查回報。

市長黃偉哲表示，隱私權保障是現代城市治理的重要一環，市府除重視公共場所安全外，也相當關注市民於消費及活動空間中的隱私保障。此次由經發局啟動專案查核，除透過主動稽查防範不法偷拍情事發生，也藉由宣導及輔導方式，提升業者自主安全管理觀念，共同營造讓市民安心消費的友善環境。

經發局強調，依刑法第315條之1規定，無故利用工具或設備窺視、竊錄他人非公開活動或身體隱私部位者，將涉及刑事責任。本次稽查如發現疑似偷拍設備或相關違法情事，將立即通報警方到場處理，並配合後續調查作業，呼籲業者切勿以身試法。市府也提醒民眾，進入公共空間時如發現可疑電子設備或異常情形，應立即通知場所管理人員或報警處理，共同維護安全、安心的消費環境。

南市經發局與消保官稽查賣場廁所情況。圖／台南市經發局提供

台南市市場處至公廁等較具隱私性空間啟動自主排查。圖／台南市經發局提供