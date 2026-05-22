台61線南延 台南段規劃台江、四草交流道串聯整體路網

台61線南延拍板定案，台南市議員郭清華今天市政總質詢關切進度，市府表示，全案目前由交通部公路局辦理規劃，總經費初估約1199億元，交通部今年4月10日核定可行性評估，目前正進行綜合規劃招標作業，預計今年8月完成決標，後續將展開測量、地質鑽探及路線細部檢討。

市府說，台南段路線規劃仍以安南區及安平區為重點，其中安南區路線大致自曾文溪景觀大橋銜接台江大道、四草大道，並規劃設置台江及四草交流道，及預留四草服務區腹地；至於安平段，因地方對路線方案仍有不同意見，目前公路局採「繞港方案」持續評估，路線將經過安平漁港、健康路及濱南路一帶，並規劃銜接台86快速道路。

工務局表示，由於台61線南延涉及港區發展、交通動線、環境敏感區及地方居民意見等因素，後續仍需在綜合規劃階段進一步評估與微調，盡量避開高風險及環境敏感區域，以兼顧交通建設與地方發展需求。

此外，市府也同步推動北外環道路銜接相關規劃，包括規劃「安平歷史風貌園區聯絡道路」，未來將配合北外環第四期工程，爭取中央經費辦理，以提升台南整體交通路網串聯效益。

另針對安南區台江大道西段拓寬工程，工務局表示，該路段西起安明路四段，向西銜接目前施工中的曾文溪景觀大橋，全長約3公里，計畫道路寬度為60公尺。市府已於2017年間先行開闢30公尺寬道路，目前剩餘30公尺寬度尚待拓寬，以因應未來交通發展需求。

工務局指出，本案預估總經費約31億元，包含約6億元用地費及25億元工程費。目前已完成初步規劃，並於地方說明會蒐集地方意見後核定規劃內容。後續將分階段辦理用地取得作業，包含地籍分割、公聽會及協議價購等程序，預計至2028年底完成用地取得。

市府表示，後續工程將視用地取得進度及中央生活圈道路計畫期程，持續向中央爭取補助經費，推動道路拓寬工程，以提升安南地區交通承載能力及區域路網串聯效益。