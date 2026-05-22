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毛小孩送養會 台南市動保處、毛孩子家園協會明後天新化武德殿辦送養

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市動保處、毛孩子家園協會明後天在新化武德殿辦送養會，下午志工在現場準備。圖／動保志工提供
台南市動保處、毛孩子家園協會明後天在新化武德殿辦送養會，下午志工在現場準備。圖／動保志工提供

台南市政府動保處、毛孩子家園協會明、後兩天周休日在新化區武德殿前舉辦毛小孩送養會，搭配免費注射狂犬病疫苗、動保法有獎徵答、民歌演唱會活動，希望有更多人來參觀、毛小孩有更多機會能讓好心人認養。

明後兩天活動上午9點到下午5點舉行，除了挑選40隻貓狗供民眾領養，還有義賣活動與下午舉辦的有獎徵答。主辦單位提醒民眾會場武德殿周遭停車空間有限，建議開車民眾車停附近停車空間。

人員表示，現場配合舉辦的「動保法有獎徵答」，獎品有品牌貓狗除蚤與潔牙骨、雞肉凍乾、飼料、罐頭、貓盆、貓抓板、貓砂、整套貓狗胸背拉繩、貓狗睡窩、尿布墊、整組食水盆、外出手提籠、外出太空背包等，所有獎品都與寵物周邊使用有關、價值500元以上，還有家電用品。

台南市動保處、毛孩子家園協會明後天在新化武德殿辦送養會。圖／動保志工提供
台南市動保處、毛孩子家園協會明後天在新化武德殿辦送養會。圖／動保志工提供

台南 毛小孩

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