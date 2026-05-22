毛小孩送養會 台南市動保處、毛孩子家園協會明後天新化武德殿辦送養

台南市仁德區太子路近期重新劃設標線與斑馬線後，整體視覺上更整齊、美觀，行車也更順暢，但實際用路卻導致大量駕駛人在不知情情況下違規壓線，甚至成為檢舉達人鎖定目標，一天檢舉違單上百件，已導致民怨，市長黃偉哲說若有這情況形同「政策陷阱」就要檢討。

2026-05-22 12:06