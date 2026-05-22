台南市公運處為小學生圓夢 首座「護蟹公車站」今啟用

台南市安南區海佃國小學生倡議打造的「護蟹公車站」今天正式啟用，成為台南首座由小學生參與設計、以山海圳國家綠道招潮蟹為主題的特色候車亭，學生透過公民行動與環境教育，將守護台江生態理念化為實體公共空間。

海佃國小「小台江」河流讀書會水手群前年參加台江流域學習專題研究人文營，以山海圳國家綠道友善人行空間為題，提出「護蟹公車站」構想，並完成小論文與空間模型製作，之後在台江流域公民會議發表，獲台南市政府交通局公共運輸處重視。

經過去年公私協力及社區參與設計，公共運輸處以校門前山海圳綠道堤岸下常見的招潮蟹為意象，完成公車站牌改造，盼結合公共運輸與環境教育，提升民眾對台江生態的認識。

今天啟用典禮上，已畢業的學生特地返校參與剪綵，與校長郭芳朱、師生及地方人士共同見證成果。包括交通局簡任技正吳俁之、公共運輸處長劉佳峰、安南區副區長郭孟淑及地方里長等人都到場參與。

學生表示，希望透過「護蟹公車站」，讓更多民眾搭乘公車走訪山海圳國家綠道，一起關心台江河川與濕地生態，實踐守護環境的理念。