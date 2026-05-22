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南市道182線人行道改善惹怨！路肩變綠帶、停車格 機慢車喊「被夾擊」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市關廟區中山路二段人行道工程，原有路肩改設為綠帶及停車格，加上原有電箱尚未遷移，導致行車壓迫危及機車騎士安全，綠帶又雜草叢生。圖／市議員陳皇宇提供
台南市關廟區中山路二段人行道工程，原有路肩改設為綠帶及停車格，加上原有電箱尚未遷移，導致行車壓迫危及機車騎士安全，綠帶又雜草叢生。圖／市議員陳皇宇提供

台南市道182線關廟區中山路是往來歸仁的重要幹道，地方爭取人本環境建設計畫，改善兩側人行道、增設綠廊植栽及停車位，但去年5月完工後，因路幅縮減，機慢車騎士抱怨行駛壓迫感大增，陳情不斷，因該路段也是未來捷運藍線延伸線預定路廊，議員要求調整車道與綠帶配置，以行車安全為優先；市府說將調整為「混合車道」，降低交通衝突。

市議員陳皇宇質詢表示，去年3月施工期間，就接獲民眾反映「大小車混道、機慢車空間遭壓縮」，相關單位會勘後提出5項改善措施，包括在關廟納骨塔路口增繪行車導引線，調整內外車道寬度並加寬外側車道。

不過，即便經微調，因該路段通勤車流量大，騎士仍認為行駛壓迫感明顯，盼市府移除部分路邊停車格與植栽綠帶，並將管線箱遷至中央分隔島，還給機慢車較安全的行駛空間。

陳皇宇指出，未來捷運藍線延伸線將採單軌制，設置於中央分隔島，屆時工程勢必再縮減路幅，與其等到捷運施工及管線遷移時二度修改，不如提前調整停車格與綠美化空間，釋出路幅優化車道配置。

他強調，行人路權固然重要，但不應犧牲機慢車安全，避免原本立意良善的人行環境改善，反成通勤族的交通夢魘。

工務局表示，捷運墩柱位置尚未定案，若現階段貿然遷移電箱，未來恐面臨二次遷移問題；另有路權團體認為，機車行駛路肩本屬違規，現行配置對整體交通反而較安全。

工務局指出，去年已完成車道寬度調整，採「縮減內車道、增加外車道」方式改善，後續研議塗銷部分停車格，並評估增設槽化線或防撞護欄。至於花圃刨除與後續優化工程，將待相關單位協調後儘速辦理。

工務局代理局長王建雄表示，過去機車習慣行駛路肩，現階段交通設計則朝「混合車道」規劃，希望透過車流動線與用路觀念調整，逐步建立汽機車共道的安全環境，降低交通衝突與事故風險。

台南市關廟區中山路二段人行道工程，原有路肩改設為綠帶及停車格，加上原有電箱尚未遷移，導致行車壓迫危及機車騎士安全。圖／市議員陳皇宇提供
台南市關廟區中山路二段人行道工程，原有路肩改設為綠帶及停車格，加上原有電箱尚未遷移，導致行車壓迫危及機車騎士安全。圖／市議員陳皇宇提供

台南市關廟區中山路二段人行道工程，原有路肩改設為綠帶及停車格，加上原有電箱尚未遷移，導致行車壓迫危及機車騎士安全，綠帶又雜草叢生。圖／市議員陳皇宇提供
台南市關廟區中山路二段人行道工程，原有路肩改設為綠帶及停車格，加上原有電箱尚未遷移，導致行車壓迫危及機車騎士安全，綠帶又雜草叢生。圖／市議員陳皇宇提供

台南市關廟區中山路二段人行道工程，原有路肩改設為綠帶及停車格，導致行車壓迫危及機車騎士安全，綠帶維護也有困難常見雜草叢生。圖／市議員陳皇宇提供
台南市關廟區中山路二段人行道工程，原有路肩改設為綠帶及停車格，導致行車壓迫危及機車騎士安全，綠帶維護也有困難常見雜草叢生。圖／市議員陳皇宇提供

車道 人行道

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