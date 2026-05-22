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曾創5家公司董事長當評審 勤誠興業陳連春親聽雲林學童簡報

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
剛退休滿一個月的勤誠興業創辦人陳連春曾參與多家公司創立，被外界視為「創業達人」，今天特別到場聆聽雲林學生介紹家鄉，甚至還用手機紀錄孩子們的表演。記者陳雅玲／攝影
剛退休滿一個月的勤誠興業創辦人陳連春曾參與多家公司創立，被外界視為「創業達人」，今天特別到場聆聽雲林學生介紹家鄉，甚至還用手機紀錄孩子們的表演。記者陳雅玲／攝影

勤誠興業、勤眾興業近年支持雲林縣環境教育深入學校推廣，今雲林縣「看見家鄉－家鄉環境地圖繪製」競賽展演，創辦人陳連春親到現場聽取孩子介紹家鄉，從家鄉美食、信仰，甚至到多元族群融合，在孩子眼中看見不一樣的雲林。陳連春說，希望為雲林孩子提供更多機會，讓孩子拓展視野、展現創意與對未來的想像。

由勤誠興業、勤眾興業及研揚文教基金會主辦、看見．齊柏林基金會協辦的「環境台灣－校園環境教育推廣計畫」今在雲林斗六公誠國小舉辦「看見家鄉－家鄉環境地圖繪製」決賽，共有公誠、石榴、泉州、文安及陽明國小等5校、9支隊伍參與。

學生歷經近一年環境教育課程與社區踏查，最後透過地圖繪製與舞台展演呈現成果。無論是地方美食、宗教文化，甚至多元族群融合，都在孩子們生動的解說中活靈活現。

剛退休滿一個月的勤誠興業創辦人陳連春曾參與多家公司創立，被外界視為「創業達人」，今天特別到場聆聽孩子介紹家鄉。他笑說自己現在是「社會新鮮人」，過去大多面對公司同事，第一次站在這麼多年輕朋友面前，感覺既新鮮又感動。

他表示，妻子陳美琪是雲林人，因此對雲林有深厚情感，也希望透過藝文與教育活動，提供雲林孩子更多學習與展現機會，多年來除了支持藝術光點計畫、偏鄉科技教育，近年也投入環境教育推廣，希望讓孩子從認識土地開始，培養對家鄉與環境的關懷。

「跟我們那個年代相比，現在的孩子見識更多、表達能力更強。」陳連春說，但他更期待孩子能有更周延的思考，未來能對文化、教育與社會帶來正向提升。

公誠國小校長蔡宜芳表示，「家鄉認同也是自我認同」，希望孩子透過重新踏查與認識地方，更理解家鄉的自然與人文特色，未來即使外出求學、工作，仍記得家鄉的美好，並把情感化為實際行動。

研揚文教基金會執行長楊煥晨表示，「環境台灣－校園環境教育推廣計畫」除安排齊柏林影像巡展、提供數位教材，也帶學生到環境教育場域見學，最後再透過校內初賽、決賽完成家鄉地圖與成果展演，並提供教師獎勵，希望讓環境教育向下扎根。

勤誠興業、勤眾興業近年支持雲林縣環境教育深入學校推廣，今雲林縣「看見家鄉－家鄉環境地圖繪製」競賽展演，從家鄉美食、信仰，甚至到多元族群融合，在孩子眼中看見不一樣的雲林。記者陳雅玲／攝影
勤誠興業、勤眾興業近年支持雲林縣環境教育深入學校推廣，今雲林縣「看見家鄉－家鄉環境地圖繪製」競賽展演，從家鄉美食、信仰，甚至到多元族群融合，在孩子眼中看見不一樣的雲林。記者陳雅玲／攝影

勤誠興業、勤眾興業近年支持雲林縣環境教育深入學校推廣，今雲林縣「看見家鄉－家鄉環境地圖繪製」競賽展演，從家鄉美食、信仰，甚至到多元族群融合，在孩子眼中看見不一樣的雲林。記者陳雅玲／攝影
勤誠興業、勤眾興業近年支持雲林縣環境教育深入學校推廣，今雲林縣「看見家鄉－家鄉環境地圖繪製」競賽展演，從家鄉美食、信仰，甚至到多元族群融合，在孩子眼中看見不一樣的雲林。記者陳雅玲／攝影

研揚文教基金會執行長楊煥晨表示，「環境台灣－校園環境教育推廣計畫」除安排齊柏林影像巡展、提供數位教材，也帶學生到環境教育場域見學，最後再透過校內初賽、決賽完成家鄉地圖與成果展演。記者陳雅玲／攝影
研揚文教基金會執行長楊煥晨表示，「環境台灣－校園環境教育推廣計畫」除安排齊柏林影像巡展、提供數位教材，也帶學生到環境教育場域見學，最後再透過校內初賽、決賽完成家鄉地圖與成果展演。記者陳雅玲／攝影

剛退休滿一個月的勤誠興業創辦人陳連春曾參與多家公司創立，被外界視為「創業達人」，今天特別到場聆聽雲林學生介紹家鄉，並鼓勵孩子能有更周延的思考，未來能對文化、教育與社會帶來正向提升。記者陳雅玲／攝影
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