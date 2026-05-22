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荷包大失血！台南仁德區太子路槽化線成「陷阱」一天兩百多張罰單

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市仁德區太子路近期重新劃設標線與斑馬線後，雖然整體視覺上更整齊、美觀，但實際用路卻出現「政策陷阱」問題，導致大量駕駛人在不知情情況下違規壓線，甚至成為檢舉達人鎖定目標。圖／市議員陳皇宇提供
台南市仁德區太子路近期重新劃設標線與斑馬線後，雖然整體視覺上更整齊、美觀，但實際用路卻出現「政策陷阱」問題，導致大量駕駛人在不知情情況下違規壓線，甚至成為檢舉達人鎖定目標。圖／市議員陳皇宇提供

台南市仁德區太子路近期重新劃設標線與斑馬線後，整體視覺上更整齊、美觀，行車也更順暢，但實際用路卻導致大量駕駛人在不知情情況下違規壓線，甚至成為檢舉達人鎖定目標，一天檢舉違單上百件，已導致民怨，市長黃偉哲說若有這情況形同「政策陷阱」就要檢討。

議員陳皇宇質詢時拿出影片及檢舉達人所檢舉的罰單指出，太子路因配合道路與交通改善計畫，重新調整偏心左轉與相關標線配置，斑馬線、槽化線等也全面重畫，不過畫設完成後，卻因中間槽化線範圍過大、車道寬度被壓縮，造成實際可行駛空間不足，許多車輛行經時不得不壓線。

他指出，現場幾乎「10台車有6台會壓線」，若遇到檢舉達人大量蒐證，一天下來恐怕就有上百張罰單，因為槽化線繪製太大，讓檢舉達人有機可乘，左轉巷弄幾乎會誤壓線就會收到罰單，對市民相當不公平。

政策是對的，但規畫完有沒有實際走一次，現在「政策陷阱」出現了，成了檢舉達人檢舉的熱點，固定守在那裡一天最多可以檢舉一至二百張罰單，國庫大補血但民眾荷包大失血，卻導致民怨政策要改進修正。

陳皇宇認為，相關單位在規劃標誌標線時，不能只看圖面設計，「畫得很漂亮、很齊，不代表真的能開」。他強調，畫設完成後應實際以車輛上路測試，確認一般小客車、大型車是否能順利通行，再依現況立即修正。

陳皇宇批評，如果標線設計讓多數駕駛幾乎必然違規，等同形成「政策性陷阱」，不但增加民怨，也失去交通工程改善原意，要求市府未來在道路劃設時，務必結合實際駕駛測試與用路人需求，避免類似情況再度發生。

工務局代理局長王建雄回應表示，依照陳議員所拍攝的影片，民眾開車的確很難不壓到槽化線，因此將進行改善現場槽化線作業。

市長黃偉哲表示，槽化島的設計有一定的規格，但若劃得太寬影響車道，民眾易誤壓線，形成「政策陷阱」。也要思考是否有其他方案取代。

台南市議員陳皇宇上午市政總質詢指太子路重劃標線後，行車順暢，但卻導致車輛易誤壓槽化線被檢舉，市長黃偉哲也認為若有「政策陷阱」就要檢討。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員陳皇宇上午市政總質詢指太子路重劃標線後，行車順暢，但卻導致車輛易誤壓槽化線被檢舉，市長黃偉哲也認為若有「政策陷阱」就要檢討。記者吳淑玲／翻攝

台南市仁德區太子路近期重新劃設標線與斑馬線後，雖然整體視覺上更整齊、美觀，但實際用路卻出現「政策陷阱」問題，導致大量駕駛人在不知情情況下違規壓線，甚至成為檢舉達人鎖定目標。圖／市議員陳皇宇提供
台南市仁德區太子路近期重新劃設標線與斑馬線後，雖然整體視覺上更整齊、美觀，但實際用路卻出現「政策陷阱」問題，導致大量駕駛人在不知情情況下違規壓線，甚至成為檢舉達人鎖定目標。圖／市議員陳皇宇提供

台南市仁德區太子路近期重新劃設標線與斑馬線後，雖然整體視覺上更整齊、美觀，但實際用路卻出現「政策陷阱」問題，導致大量駕駛人在不知情情況下違規壓線，甚至成為檢舉達人鎖定目標。圖／市議員陳皇宇提供
台南市仁德區太子路近期重新劃設標線與斑馬線後，雖然整體視覺上更整齊、美觀，但實際用路卻出現「政策陷阱」問題，導致大量駕駛人在不知情情況下違規壓線，甚至成為檢舉達人鎖定目標。圖／市議員陳皇宇提供

台南市議員陳皇宇上午市政總質詢指太子路重劃標線後，行車順暢，但卻導致車輛易誤壓槽化線，被檢舉達人鎖定，一天高達上百件檢舉罰單，要求檢討改善。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員陳皇宇上午市政總質詢指太子路重劃標線後，行車順暢，但卻導致車輛易誤壓槽化線，被檢舉達人鎖定，一天高達上百件檢舉罰單，要求檢討改善。記者吳淑玲／翻攝

罰單 台南 黃偉哲

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