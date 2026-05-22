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嘉市警局發布16位所長等重要人事 補實重要職缺回應議員質疑

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市警察局發布16位所長等重要人事。記者魯永明／攝影
嘉市警察局發布16位所長等重要人事。記者魯永明／攝影

嘉義市議會定期會日前落幕，議員黃敏修針對市警局所長等重要職缺人事，質詢局長陳明志人事作業緩慢，尤其所長職缺未發布引發猜疑。定期會結束，警局昨天發布人事異動，共16人調整，包括局本部及第一、第二分局等多名派出所所長與副所長職務異動，外界解讀補實重要職缺，回應議員質疑。

人事異動名單：第二分局組長林韋廷調任交通隊組長；第二分局第二組長何睿宏調任第四組長；督察科督察員許哲斌調任第二分局第二組長；防治科警務員吳明諺調任第一分局警備隊長；鑑識科警務員陳彥霖升任鑑識科股長。

派出所長部分調整：第二分局長竹所長陳紀汎調任南門所長；公園所長韋昱廷調任興安所長；刑警大隊偵查員盧柏宇調任公園所長；第二分局巡官謝佳峰則接任長竹所長。另，人事室警務員羅偉倫及秘書科警務員田智興，雙雙調任督察科督察員；原興安所長李治民調任秘書科警務員。

副所長及巡佐也調整，包括興安所副所長林偉民調任第一分局巡佐；第一分局巡佐曾維國調任第二分局巡佐；北鎮所副所長蔡忠順調任第二分局巡佐；南門所副所長蘇聖欽調任第一分局巡佐。

此波人事調整除補實重要職缺，也重新布局派出所幹部戰力，是否能有效回應外界對警局用人效率與基層管理的質疑，後續待觀察。

議員 職缺 嘉義

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