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嘉市國旅補助不到1個月額滿結束 帶動YouBike衝破千萬人次創紀錄

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市率先全國推出國旅自由行住宿補助，引爆旅遊熱潮，短短不到1個月，總經費2千萬元補助方案，5月6日額滿結束，觀光熱潮反映在公共運輸數據。市府宣布，19日晚間嘉市YouBike累積騎乘人次達突破千萬紀錄。圖／嘉市府提供
嘉市率先全國推出國旅自由行住宿補助，引爆旅遊熱潮，短短不到1個月，總經費2千萬元補助方案，5月6日額滿結束，觀光熱潮反映在公共運輸數據。市府宣布，19日晚間嘉市YouBike累積騎乘人次達突破千萬紀錄。圖／嘉市府提供

嘉義市率先全國推出國旅自由行住宿補助，引爆旅遊熱潮，市府3月26日開放網路登錄，4月13日起受理旅客入住補助，短短不到1個月，總經費2千萬元補助方案，5月6日額滿結束，吸引超過10萬人登錄，限額2萬旅客入住，讓嘉市旅宿業績成長約2成，展現嘉市驚人觀光吸力。

市府指出，自由行住宿補助每晚最高補助千元，總計補助2萬個房間。活動推出全國旅客踴躍申請，旅宿住房提升，帶動周邊商圈、夜市與交通運輸效益。市府在活動官網公告補助額滿訊息。遊客認為，嘉市面積適中、交通便利，加上YouBike公共自行車租借方便，適合小旅行、深度漫遊。從文化路夜市、東市場到檜意森活村等景點，騎乘YouBike即可輕鬆串聯，成為吸引年輕族群與自由行旅客重要原因。

觀光熱潮反映在公共運輸數據。市府宣布，19日晚間嘉市YouBike累積騎乘人次達突破千萬大關，創非六都成長第一紀錄。市府分析，YouBike能快速普及，除了嘉義市區範圍適合自行車移動外，更受惠於觀光旅遊與綠色運輸需求成長。在藝術節與皮克敏活動帶動下，YouBike創下單日1.6萬人次騎乘新高紀錄，刷新營運以來紀錄，展現公共自行車與觀光活動成功結合成果。

嘉市YouBike系統2020年啟用，共40處站點、270輛車，短短不到6年，擴增到218處站點、2036輛車，站點數成長達445%。目前平均每日每車周轉率達4.29轉以上，每年租借次數成長率更超過20%，穩居非六都城市前段班，也讓嘉義市逐漸形成以自行車串聯觀光、生活與低碳交通的新城市樣貌。

補助結束接續登場藝術節與人氣手機遊戲「Pikmin Bloom」（皮克敏）合作，吸引大批玩家湧入嘉市，帶動住宿與消費熱潮。30、31日最後一波限定遮陽帽贈送，預料將吸引大量玩家再度南下。明天周休假日人氣樂團美秀集團返嘉，舉辦10周年專場演出，預估將再掀一波旅遊與住宿高峰。

嘉市率先全國推出國旅自由行住宿補助，引爆旅遊熱潮，短短不到1個月，總經費2千萬元補助方案，5月6日額滿結束，觀光熱潮反映在公共運輸數據。市府宣布，19日晚間嘉市YouBike累積騎乘人次達突破千萬紀錄。圖／嘉市府提供
嘉市率先全國推出國旅自由行住宿補助，引爆旅遊熱潮，短短不到1個月，總經費2千萬元補助方案，5月6日額滿結束，觀光熱潮反映在公共運輸數據。市府宣布，19日晚間嘉市YouBike累積騎乘人次達突破千萬紀錄。圖／嘉市府提供

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嘉市率先全國推出國旅自由行住宿補助，引爆旅遊熱潮，短短不到1個月，總經費2千萬元補助方案，5月6日額滿結束，觀光熱潮反映在公共運輸數據。市府宣布，19日晚間嘉市YouBike累積騎乘人次達突破千萬紀錄。圖／嘉市府提供

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