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商家拒東門圓環再增2「尿尿小童」 嘉市府列入評估

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市清朝諸羅城東門城牆改建的地標「東門圓環」，下周一啟動改善工程，規畫增設2座「尿尿小童」，啟動尿尿水流景觀，共6座小童，周邊商家擔憂風水觀感，「拒尿尿小童對我店家尿尿」，盼保留原4座小童配置。記者魯永明／攝影
嘉義市清朝諸羅城東門城牆改建的地標「東門圓環」，下周一啟動改善工程，規畫增設2座「尿尿小童」，啟動尿尿水流景觀，共6座小童，周邊商家擔憂風水觀感，「拒尿尿小童對我店家尿尿」，盼保留原4座小童配置。記者魯永明／攝影

嘉義市今年建城322年，是全台最早建城城市，清朝諸羅城東門城牆改建的地標「東門圓環」，下周一啟動改善工程，市府動支798萬元預算，預訂9月完工，規畫增設2座「尿尿小童」，啟動尿尿水流景觀，共6座小童，周邊商家擔憂風水觀感，「拒尿尿小童對我店家尿尿」，盼保留原4座小童配置。

市府建設處說，東門圓環改善工程，決標金額798萬元，25日開工，工期120日曆天，透過彙整地方民代及民眾意見，改善內容包含步道更新、植栽改善、照明設備更新及尿尿小童更新等，其中別具意義的尿尿小童將配合居民及民代意見，審慎評估後改善。

建設處表示，改善工程「照明系統更新」、「水景設施修護」及「無障礙空間優化」3大重點，更新步道鋪面、改善植栽景觀與LED照明設備，受矚目「尿尿小童」裝置藝術，與嘉義公園尿尿小童同樣源自比利時經典意象，長年已成為嘉義人共同回憶。尿尿小童超過80年歷史，承載地方文化情感。

尿尿小童過去噴水功能故障，無法運作，2017年議員及地方人士爭取，時任市長涂醒哲推動改善，重建4尊玻璃纖維製成尿尿小童，加入諸羅意象設計，設6座長椅，設計融入管樂、諸羅樹蛙、高山鐵路文化故事牆、梅花鹿等諸羅意象，還有LED、投射光等夜間照明，呈現歷史記憶過往現在，傳統與現代元素共存。

這次市府將原4座尿尿小童增到6座，引發部分商家擔憂風水觀感，要求新增的小童不要面向店家尿尿，盼維持既有配置，不要改動原貌。建設處說，施工依交通維持計畫辦理，每日上午9時至下午5時在圓環周邊布設交通錐，非施工時段退縮設施，降低對交通衝擊，提醒用路人配合交維人員引導，或改道通行，維護施工與通行安全。

嘉義市清朝諸羅城東門城牆改建的地標「東門圓環」，下周一啟動改善工程。記者魯永明／攝影
嘉義市清朝諸羅城東門城牆改建的地標「東門圓環」，下周一啟動改善工程。記者魯永明／攝影

嘉義市清朝諸羅城東門城牆改建的地標「東門圓環」，下周一啟動改善工程。記者魯永明／攝影
嘉義市清朝諸羅城東門城牆改建的地標「東門圓環」，下周一啟動改善工程。記者魯永明／攝影

嘉義市清朝諸羅城東門城牆改建的地標「東門圓環」，下周一啟動改善工程，內容包含步道更新、植栽改善、照明設備更新及尿尿小童更新等。圖／嘉市府提供
嘉義市清朝諸羅城東門城牆改建的地標「東門圓環」，下周一啟動改善工程，內容包含步道更新、植栽改善、照明設備更新及尿尿小童更新等。圖／嘉市府提供

嘉義市清朝諸羅城東門城牆改建的地標「東門圓環」，下周一啟動改善工程，內容包含步道更新、植栽改善、照明設備更新及尿尿小童更新等。圖／嘉市府提供
嘉義市清朝諸羅城東門城牆改建的地標「東門圓環」，下周一啟動改善工程，內容包含步道更新、植栽改善、照明設備更新及尿尿小童更新等。圖／嘉市府提供

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