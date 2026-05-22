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巷口路牌成政治宣傳板？ 台南市議員急撤

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南東區有巷弄路牌上署名寫「立委、議員關心您」，引發政治宣傳看板質疑，昨撤下。記者萬于甄／攝影
台南東區有巷弄路牌上署名寫「立委、議員關心您」，引發政治宣傳看板質疑，昨撤下。記者萬于甄／攝影

年底選舉將屆，台南東區裕學路一八五巷的巷道路牌下方，一塊附有「立委林俊憲、市議員蔡筱薇及里長關心您」等字樣，引發質疑「路牌成政治宣傳看板？」蔡筱薇說，七年前因巷弄整編，地方反映地址辨識不易而自費協助設置，因懸掛在路燈上，昨已撤下，再研議遷到私人場域。

南市交通局表示，該面路牌並非公部門設置的交通號誌或制式路牌；工務局則指出，由於牌面懸掛於路燈水泥桿上，已涉及公共設施使用問題；當地巷弄全長約三百公尺，而巷弄中另有分岔的巷道，該標示牌設置在岔路口，市府及蔡筱薇團隊昨已撤下。

蔡筱薇表示，二○一九年因巷道路牌整編，地方擔心外來訪客找不到地址，服務處向市府反映並會勘，希望能增設更清楚的指引標示，因市府考量行政一致性，無法僅針對特定路段個別設置，與里長協調後，由服務處與里長以自費方式協助掛設。

蔡筱薇說，單純基於便民與公益考量，希望減少民眾生活上的不便，後續會尊重並配合市府相關行政，考量地方仍有實際使用需求，會研議移設至私人場域，持續發揮指引功能，在兼顧法規與便民之間取得平衡。

交通局表示，現行公部門設置的制式路牌，原則上僅標示巷、弄名稱，並不會針對特定門牌號碼單獨設置指引，因此地方才會自行製作附有「號」的路牌，以方便辨識與尋址，後續將研議協助增設巷弄指引標示，並持續與地方溝通協調。

林俊憲 台南 議員 立委

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