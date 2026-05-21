雲林164線顏思齊大道後續工程 交長會勘允諾協助先行規畫

立法委員張嘉郡今天偕同交通部長陳世凱及立法院交通委員會，會勘雲林縣水林鄉「顏思齊大道」雲164公路2、3期拓寬工程，地方盼中央補助期能早日動工。陳世凱表示，該工程所涉經費龐大，允諾先由中央補助規畫費，後續再視計畫執行年度與預算規模分期推動。

立院交通委員會今天視察斗六鐵道高架化計畫後，立委張嘉郡邀請部長陳世凱轉往水林鄉了解雲164線「顏思齊大道」的2、3期工程計畫，張嘉郡表示，該路為北港通往口湖、水林的重要道路，也是連結台61線西濱快速道路及台19線的要道，目前第一期工程北港到水林約4.4公里路段，工程經費達6億7939萬元已完工。

口湖鄉長李龍飛、鄉代會主席王溪邊、水林代理鄉長張東凱等人反映164縣道對地方發展很重要，期能盡速拓寬。張嘉郡指出，第2期水林段約2.56公里、第3期口湖至水林段2.88公里，工程經費估計約10億元，希望中央能協助早日動工，以能全線接通。

陳世凱表示，財劃法修訂，交通部補助地方的經費從50餘億元減剩20幾億元。不過相關的規畫設計費仍會設法先處理，未來若經費許可再處理。