日本熊本訪問團拜會南市府 交流高階教育與文化

日本熊本市教育委員會教育長遠藤洋路等人組成的訪問團今天前往台南市政府拜會，台南市副市長葉澤山盼雙方有機會簽署合作備忘錄，並啟動兩地學校、學生交換及高階教育合作。

遠藤洋路等人此行由台南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧安排至台南參訪，今天到台南市政府拜會，與葉澤山及相關單位主管進行交流，雙方就台日跨國教育、文化交流及高階行政人才培力進行討論。

日本訪團成員兵庫教育大學教授澤野幸司在會中表示，兵庫教育大學推廣「行政官員的高階教育計畫」，要求參與官員必須具備各大學碩士資格，先前已成功與芬蘭展開跨國交流合作，期盼未來有機會在台南推動類似實驗性合作，為台日兩地高階教育發展注入新動能。

葉澤山表示，此項高階行政人才培育模式聽起來非常有前瞻性，未來將委由台南市台日文化友好交流基金會為對接窗口，推進後續相關交流事務，期望雙方未來有機會簽署合作備忘錄，並規劃兩地學校、學生交換及高階教育等實質合作計畫。

訪團隨後轉往台日文化友好交流基金會參觀，郭貞慧向訪團成員表示，基金會秉持深化台日民間情誼宗旨，長期致力串聯台南與日本各城市的文化、藝術及學術資源，不僅推動多項實質雙邊互訪，更是台南對日進行民間外交與文化認同建構的重要橋梁。

郭貞慧強調，基金會未來盼升級為跨國教育與人才培育推動平台，全力協助台南各級學校與熊本、兵庫建立長期對接，並協助引進日本高階行政研究實驗合作，使台南教育國際化，並開創多元且長遠的台日交流新篇章。