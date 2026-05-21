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台南巷道路牌附政治人物署名惹議？ 市府：非制式路牌將協調處理
年底選戰逼近，各式競選看板陸續出現在街頭，不過有民眾近日發現，台南東區裕學路185巷的巷道路牌下方，竟附有「立委林俊憲、市議員蔡筱薇及里長關心您」等字樣，引發外界質疑「連路牌都成了政治宣傳看板？」相關照片也在網路流傳，引起討論。
對此，台南市交通局表示，該面路牌並非公部門設置的交通號誌或制式路牌，並非交通局管理範圍；工務局則指出，由於牌面懸掛於路燈水泥桿上，已涉及公共設施使用問題，後續將以「道德勸說」方式協調撤除。
市議員蔡筱薇則說，當初2019年因巷道路牌整編，地方居民反映擔心地址辨識不易，影響日常尋址、親友往來，因此服務處向市府反映並現地會勘，希望能增設更清楚的指引標示，然而因市府考量行政一致性，無法僅針對特定路段個別設置。
她提到，後續經與當地里長協調後，由服務處與里長以自費方式協助掛設，單純基於便民與公益考量，希望減少民眾生活上的不便，後續會尊重並配合市府相關行政，但考量地方仍有實際使用需求，會研議移設至私人場域，持續發揮指引功能，在兼顧法規與便民之間取得平衡。
記者實際走訪，當地巷弄全長約300公尺，而巷弄中另有分岔的巷道，該標示牌面設置在岔路口，因路牌在網路上引發討論，市府及蔡筱薇團隊下午已隨即派人前往撤下標誌。
交通局也說明，現行公部門設置的制式路牌，原則上僅標示巷、弄名稱，並不會針對特定門牌號碼單獨設置指引，因此地方才會自行製作附有「號」的路牌，以方便辨識與尋址。不過，針對地方居民反映的實際需求，後續將研議協助增設巷弄指引標示，並持續與地方溝通協調。
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